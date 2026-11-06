Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El fallecimiento de Hilda Martínez de Jaramillo, a los 100 años, marca el adiós a una de las figuras femeninas más emblemáticas de la política en el Tolima. La noticia, confirmada este viernes 6 de noviembre, enluta tanto a su familia como a una amplia comunidad que vio en ella una líder perseverante e influyente. Durante décadas, su nombre y el de su familia han estado ligados ininterrumpidamente a la vida pública en el departamento y en el escenario nacional, consolidando un legado político que se extiende por generaciones.

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Hilda Martínez de Jaramillo fue madre de Guillermo Alfonso Jaramillo, recordado por su desempeño como exministro de Salud, alcalde de Ibagué y gobernador del Tolima. También fue madre de Mauricio Jaramillo Martínez, exsenador de la República y un dirigente clave del liberalismo regional. Estos vínculos familiares refuerzan la huella que los Jaramillo han dejado en Tolima y en Colombia, configurando una dinastía comprometida con el servicio público.

En el ejercicio de su propia carrera política, Hilda Martínez ocupó cargos de elección popular, como concejal de Ibagué y diputada de la Asamblea del Tolima. Desde estos espacios, contribuyó activamente al desarrollo del departamento y se posicionó como una referente de la participación femenina en la política tolimense, época en la que pocas mujeres lograban acceder a tales responsabilidades. Según la información suministrada, su paso por estas corporaciones fue notable, incidiendo en distintos escenarios del poder regional.

Casada con Alfonso Jaramillo Salazar, médico y también dirigente liberal, conformó una familia de cinco hijos: Guillermo Alfonso, Mauricio, Omar, Martha y Edgar. La historia de la pareja comenzó en la Universidad Nacional de Colombia, donde ambos cursaron estudios en el sector de la salud; ella en enfermería y él en medicina. Así, ambas trayectorias personales y profesionales se entrelazaron con el acontecer político, siendo parte activa de numerosos episodios relevantes para la región y el país.

Recientemente, el 4 de octubre de 2026, Hilda Martínez de Jaramillo celebró su cumpleaños número cien, recibiendo numerosos reconocimientos y mensajes de afecto, entre los que destacó el del exministro Alberto Santofimio Botero, quien exaltó su lucidez y carácter. El fallecimiento de doña Hilda representa no solo la despedida de una dirigente fundamental del liberalismo en el Tolima, sino también el cierre de una etapa en la memoria colectiva del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Hilda Martínez de Jaramillo en la política del Tolima?

Hilda Martínez de Jaramillo fue una destacada dirigente liberal que dejó huella en la política del Tolima como concejal de Ibagué y diputada de la Asamblea del departamento. Participó activamente en escenarios públicos y fue reconocida como una de las mujeres más influyentes de la región, según la información proporcionada.

¿Cuál es la trayectoria política de la familia Jaramillo Martínez?

La familia Jaramillo Martínez ha jugado un papel fundamental en la política del Tolima y del país. Sus miembros, como Guillermo Alfonso Jaramillo y Mauricio Jaramillo Martínez, han ocupado posiciones relevantes como exministro de Salud, alcalde, gobernador y senador, consolidando una tradición de servicio público y liderazgo dentro del liberalismo regional y nacional, siempre según los detalles brindados en el artículo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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