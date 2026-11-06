Por: El Espectador

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Este viernes 6 de noviembre, las declaraciones sobre el Acuerdo de Paz de Colombia firmado en 2016 volvieron a estar en el centro del debate internacional. Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para dicho acuerdo, respondió a comentarios hechos por Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante ese organismo. Según las palabras de Gaona, el Acuerdo de Paz "no es un modelo para el mundo", lo que causó reacciones dentro del marco del Consejo de Seguridad de la ONU, en donde se discutía y renovaba el mandato de la Misión de Verificación hasta octubre de 2027, según El Espectador.

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Jenča destacó que ha sostenido encuentros con Gaona y que existe disposición para trabajar en conjunto. En sus palabras, entiende que Gaona expresó directamente la posición del gobierno de Colombia ante el Consejo de Seguridad, por lo que respetará y tomará nota de dicha postura, siempre dentro de la imparcialidad que exige la carta de la ONU. Esto cobra aún mayor relevancia porque durante la sesión se excluyó a la Misión de Verificación de la supervisión en la implementación de la Reforma Rural Integral, una decisión tomada por solicitud del ejecutivo liderado por De la Espriella, informó El Espectador.

La respuesta de Jenča se da en un ambiente político nacional polarizado. Señaló que la Misión de Verificación acompañará los esfuerzos de paz en colaboración con el gobierno, los firmantes, las víctimas y las comunidades, cumpliendo su labor sin tomar partido y buscando reducir tensiones. Esta postura se refuerza considerando el contexto de alta confrontación política, donde, incluso, el proceso normal de empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella fue suspendido, debido a lo que Jenča calificó como "retórica acalorada y confrontación política continuada".

Desde que asumió como jefe de Misión el 23 de octubre de 2025, Jenča también debió presentar informes trimestrales sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad. A su llegada, realizó reuniones con figuras clave como el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, para discutir las perspectivas del organismo internacional en el país. En este contexto de divisiones y debates, los distintos actores coinciden en la importancia de actuar con responsabilidad para minimizar conflictos y fortalecer la construcción de paz en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el embajador de Colombia ante la ONU dice que el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo?

De acuerdo con El Espectador, el embajador Mauricio Gaona argumenta que, si bien el gobierno y sus ciudadanos no están en contra de la paz, rechazan la impunidad. Su afirmación ante el Consejo de Seguridad se realizó en el contexto de la renovación del mandato de la Misión de Verificación y responde a la posición oficial del gobierno de De la Espriella sobre el papel y los resultados del acuerdo firmado en 2016.

¿Cuál es la función de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia?

Según la información proporcionada, la Misión de Verificación de la ONU cumple el papel de acompañar y supervisar la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Su trabajo incluye presentar informes trimestrales ante el Consejo de Seguridad y colaborar con diferentes grupos, como el gobierno, excombatientes, víctimas y comunidades, promoviendo la construcción de paz e imparcialidad en medio de un clima político polarizado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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