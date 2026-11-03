Las palabras del embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, en las que dejó clara la posición del Gobierno de Abelardo de la Espriella frente al Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc, han tenido los efectos políticos previsibles: la discusión entre quienes defienden ese acuerdo y los que lo critican. Pero también han dado para que surgiera otro filón de debate a partir de un título, en el que el sentido de las cosas cambia por el uso de un signo de puntuación.

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En la sesión del Consejo de Seguridad en la que esa instancia aprobó por unanimidad la renovación por un año del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que continuará hasta el 31 de octubre de 2027, Gaona dijo: “No somos un país que goce de los beneficios de un proceso de paz […] El Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo. […] El acuerdo de paz de Colombia firmado en 2016, titulado ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, no ha sido final, no ha sido estable y no ha sido duradera”.

Los actos terroristas perpetrados por grupos armados en diferentes partes del país este fin de semana parecen darle la razón a Gaona, que había agregado: “El verdadero sacrificio en cualquier proceso de paz lo hacen las víctimas, no los victimarios. La paz no la hacen quienes firman y aparecen en las fotos. La paz la hacen las víctimas bajo el más noble de todos los propósitos, que se acabe el conflicto y que no haya más víctimas. Empero, victimarios y defensores han sido protagonistas de esta historia. Si bien las voces de las víctimas dejaron de escucharse, sus números no”.

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Debate en torno al título de un editorial

Gaona, sin saber lo que ocurriría en Colombia unas horas después de su intervención, sí mencionó que en 2026 las autoridades colombianas han registrado 29.000 integrantes de grupos armados ilegales, frente a 20.000 en 2016. También citó 452 masacres, con 1.579 víctimas, y 2.852 secuestros entre 2022 y 2026. Con esos datos, el embajador sustentó sus apreciaciones sobre el Acuerdo de Paz.

“La verdadera paz se logra con justicia, presencia del Estado y desarrollo territorial en las regiones, incluyendo inversión económica, incluyendo las regiones más apartadas”, continuó Gaona. “Nuestro país reconoce asimismo el apoyo y el acompañamiento internacional del Consejo de Seguridad, a través de la presencia de la Misión de Verificación de la ONU”.

Finalmente, el Consejo de Seguridad acogió la pretensión del Gobierno colombiano: la resolución excluyó la verificación de la reforma rural integral, y la Misión concentrará su trabajo en la reincorporación y las condiciones de seguridad. “Esta resolución es, sin lugar a dudas, un logro determinante, no solo para mi delegación, sino para todos los miembros que tienen asiento en este órgano”, dijo Gaona. “La votación unánime del Consejo de Naciones Unidas es un mensaje contundente e indubitable. Una misión de verificación focalizada, efectiva, eficiente y alineada con la realidad que experimentan millones de colombianos tiene mayor probabilidad de ser exitosa”.

A las palabras de Gaona siguieron las de la Cancillería. “Celebramos la renovación unánime del mandato de la @MisionONUCol, que […] reconoce la capacidad de las instituciones colombianas para liderar las políticas públicas de desarrollo rural. Esta decisión recoge la orientación presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella: cumplir los compromisos del Estado, fortalecer la soberanía y orientar la cooperación internacional hacia las prioridades de Colombia. Seguimos trabajando por una paz que se traduzca en seguridad, oportunidades y una vida sin miedo para los colombianos”.

Pero después de eso se abrió un debate originado en el título del editorial del diario El Espectador de este domingo, que no comparte lo dicho por Gaona ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El rotativo tituló su editorial así: ‘Embajador Gaona: el Acuerdo de Paz sí es un modelo para el mundo’. El texto criticó que el diplomático dijera que debería revaluarse la manera en que se ha entendido lo que ocurrió en Colombia. “No lo hizo para pedir que se acompañara más a nuestra nación o se buscaran recursos para impulsar los aspectos pendientes del Acuerdo, sino para concluir que las naciones del mundo han sido engañadas y que no deberían ver el pacto de paz como un referente”, lamentó.

“No compartimos sus argumentos y nos preocupa que esa sea la versión que ahora se le presenta al mundo, contrario a la evidencia que tenemos de estos 10 años de acuerdo”, continuó el editorial el periódico bogotano. “Decir que Colombia no tiene una paz ‘final, estable ni duradera’ es una de esas frases que más parecen discurso político que una descripción de la realidad. Sí, por supuesto que la violencia en nuestro país ha seguido siendo uno de los problemas más constantes, pero hay que rastrear lo que ocurrió para entender que no fue culpa del Acuerdo”.

La diferencia entre dos puntos y una coma

Sin embargo, este lunes, Gaona publicó una aclaración a la opinión pública en la que comentó la publicación, enfocado al encabezamiento, y aseguró que “el titular intenta inducir al público en error”, pues recuerda que en su discurso dijo “exactamente lo opuesto”. Y reiteró los aspectos más relevantes de su intervención, como que “el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo; no para nuestro mundo; no para los miles de colombianos que han sido asesinados, secuestrados y extorsionados desde la firma del Acuerdo. Ciertamente, no para el mundo e las mujeres que han sido retenidas por la guerrilla. Y no para el mundo de los cientos de niños que han sido reclutados por pandillas, organizaciones criminales y carteles de la droga”.

Efectivamente, a Gaona le asiste la razón porque él solo reclama por el titular del editorial, que le atribuye, por el uso de los dos puntos, algo que no dijo. De acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas de la RAE, uno de los usos de los dos puntos es el de preceder a la reproducción de citas o palabras textuales. Esas citas, advierte la norma, deben escribirse entre comillas. Pero el hecho de que, en el caso del título del editorial, no las tenga, no le quita el sentido de atribución, que es claro. Es decir que ese titular, por un una interpretación muy extendida aunque errónea de los dos puntos, también hay quien lo lea así: “Embajador Gaona dijo que el Acuerdo de Paz sí es un modelo para el mundo”. Eso es lo que reclama Gaona.

Incluso este martes hubo quienes aseguraron que el embajador hizo el ridículo por haberse quedado con el titular y no haber leído el contenido. El Espectador también le respondió en estos términos: “El embajador Gaona expresó molestia porque, a su parecer, el título del editorial tergiversa lo que dijo. No estamos de acuerdo. Es absolutamente claro que el editorial le está hablando al señor embajador, contradiciendo con argumentos la posición que tuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Quizás la sola lectura del titular en redes sociales pueda haber dado la impresión de que estuviéramos trasladándole al embajador la posición del editorial, que es la opuesta”.

Si, como dice el periódico, la intención del editorial era hablarle al embajador, en su titular debió marcarse una coma (vocativa), pero no dos puntos. Así hubiera quedado claro que se dirigía a Gaona: ‘Embajador Gaona, el Acuerdo de Paz sí es un modelo para el mundo’. Esa coma, dicen también las autoridades académicas, separa el vocativo, es decir, la palabra o grupo de palabras que se refieren al interlocutor y se emplean para llamarlo o dirigirse a él de forma explícita. Parece un detalle insignificante, pero, como se está viendo, atiza el debate con otras razones.

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