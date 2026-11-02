Por: El Espectador

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En el contexto del décimo aniversario del acuerdo de paz alcanzado en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), las declaraciones recientes del expresidente Juan Manuel Santos reabrieron el debate sobre la vigencia y el modelo que representa dicho acuerdo para Colombia y el mundo. Santos utilizó sus redes sociales para respaldar el editorial publicado en El Espectador, el cual defendió el acuerdo como un referente internacional. El exmandatario subrayó que “decir que no es modelo es no conocer los procesos de paz”, insistiendo en que el principal legado de su gestión ha sido la desmovilización de unos 11.000 miembros de la antigua guerrilla.

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Sin embargo, la polémica surge a raíz de la reciente postura asumida por el gobierno de Abelardo de la Espriella frente al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según información de El Espectador, durante la última asamblea se decidió retirar del mandato de la Misión de Verificación de la ONU el seguimiento a la reforma rural integral, un punto clave del acuerdo. Aunque la medida recibió 15 votos de respaldo, delegaciones como Rusia, China, Liberia y Dinamarca manifestaron su rechazo a la petición de Colombia.

Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU, ocasionó controversia al afirmar que “sin seguridad, la paz no es más que una idea” y que el acuerdo de 2016 no constituye un modelo para Colombia, contradiciendo la imagen positiva que el organismo internacional ha sostenido durante años. Estas palabras provocaron respuestas tanto de defensores como de críticos del acuerdo. Humberto de la Calle, quien lideró la negociación, consideró que descalificar el acuerdo internacionalmente equivale a “autoflagelación inaceptable” y resaltó que, aunque es válido reconocer sus fallas, resulta contradictorio restarle valor ante la admiración global. Por su parte, Juan Fernando Cristo calificó el discurso de Gaona de “inaudito”, teniendo en cuenta el respaldo unánime que la ONU ha brindado a la paz en Colombia durante la última década.

A contracorriente, figuras del Centro Democrático como José Obdulio Gaviria apoyaron el pronunciamiento de Gaona ante la ONU. Igualmente, la senadora María Clara Posada mantuvo críticas firmes hacia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo central del acuerdo. El debate evidencia profundas divisiones sobre los alcances y limitaciones del proceso de paz y abre nuevamente la discusión sobre el papel de Colombia ante la comunidad internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016 es considerado un modelo internacional, según Juan Manuel Santos?

El expresidente Juan Manuel Santos respalda la idea de que el acuerdo firmado con las Farc en La Habana es un modelo internacional porque logró la desmovilización de miles de combatientes y estableció una ruta hacia la reconciliación, siendo admirado y apoyado por organismos como la ONU. De acuerdo con El Espectador, Santos considera que desconocer su valor es ignorar el avance en procesos de paz reconocidos globalmente.

¿Por qué el gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó retirar el seguimiento a la reforma rural integral en la ONU?

El gobierno de Abelardo de la Espriella, representado por el embajador Mauricio Gaona ante la ONU, solicitó retirar el seguimiento a la reforma rural integral del mandato de la Misión de Verificación porque sostiene que el acuerdo no ha traído los beneficios esperados y existen problemas de seguridad que no se han resuelto. Según lo presentado en El Espectador, la administración actual argumenta que la paz no ha resultado efectiva y que la supervisión internacional debe reajustarse.

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