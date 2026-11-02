Por: El Espectador

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Desarmar a la guerrilla más antigua del continente fue visto como la única alternativa posible para poner fin a décadas marcadas por el conflicto armado, el sufrimiento y las pérdidas humanas. Según la información suministrada, el proceso de paz implicó convencer a más de 14.000 integrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para dejar atrás sus armas y su vida en los campamentos, apostando por la reincorporación a la vida civil. Ese momento crucial para Colombia fue simbolizado en la fotografía que muestra al expresidente Juan Manuel Santos junto a Rodrigo Londoño, último comandante de las Farc, firmando el acuerdo con un bolígrafo en forma de bala. Sin embargo, como se resalta, ese acto simbólico fue apenas la superficie de un proceso mucho más profundo y complejo.

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La verdadera médula del fin de la confrontación se centró en las garantías de seguridad y un esquema robusto para la reincorporación de los excombatientes. Estos dos aspectos, fundamentales para sostener la paz, han afrontado dificultades y avances lentos. A pesar de transcurrir diez años desde aquel acuerdo que fue calificado de histórico, la implementación efectiva de estos puntos clave continúa enfrentando barreras que amenazan con desdibujar lo pactado.

La fase previa a la firma del Acuerdo Final fue particularmente compleja y decisiva. Hubo momentos de alta tensión donde la negociación estuvo al borde del abandono en varias ocasiones. Apenas una instrucción se mantenía inamovible: sin el abandono de las armas, no habría ninguna posibilidad de construir la paz que el país anhelaba. De acuerdo con el relato, estas discusiones vitales se desarrollaron entre junio de 2014 y agosto de 2016, en medio de encuentros clandestinos, cartas intercambiadas en secreto y reuniones cargadas de incertidumbre. El debate principal giró en torno a cómo establecer un cese al fuego bilateral y definitivo.

El resultado de estas conversaciones quedó recogido en el punto 3 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, documento que constituye la base de la etapa actual del posconflicto en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el verdadero desafío en la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc?

El mayor desafío radicó en garantizar la efectiva reincorporación y seguridad de los excombatientes de las Farc. Según la información, aunque se alcanzó consenso y se firmó el acuerdo, factores como la lenta implementación de garantías y las barreras persistentes han obstaculizado el cumplimiento pleno del acuerdo, lo que pone en riesgo la estabilidad alcanzada tras años de conflicto armado.

¿Qué es el punto 3 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto?

De acuerdo con el texto suministrado, el punto 3 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera recoge los temas relativos al abandono de armas y el cese al fuego bilateral y definitivo, aspectos que fueron debatidos y consensuados entre junio de 2014 y agosto de 2016.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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