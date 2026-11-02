Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La permanencia de la fuerza pública en Planadas, municipio ubicado en el sur del Tolima, fue confirmada por la Quinta División del Ejército Nacional, tras el atentado con explosivos que se presentó la noche del domingo 1 de noviembre. De acuerdo con el Ejército, las operaciones continuarán en la zona, enfocadas en proteger a los habitantes y garantizar la seguridad luego del ataque que dejó consternada a la comunidad.

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Según la información oficial de la Quinta División, la Sexta Brigada permanecerá en el área con el despliegue de sus unidades. El objetivo principal es acompañar a la población, mantener la presencia institucional y continuar con la búsqueda de los responsables directos del atentado. La institución rechazó de manera enfática este tipo de actos, señalando que no solo pusieron en riesgo la vida de los civiles, sino que también alteraron la tranquilidad y vulneraron los derechos fundamentales de quienes residen en esta parte del Tolima.

Después de la explosión, que tuvo como epicentro una volqueta cargada de explosivos cerca de la base militar, las tropas reforzaron su presencia en el territorio. La explosión cobró la vida de cuatro personas y dejó 17 heridas, entre ellas una bebé de dos meses. Además, se reportaron daños en el Hospital Centro y varias viviendas cercanas, lo que agravó la situación para quienes dependen de los servicios médicos y residen en los alrededores.

En el parte oficial, el Ejército detalló que las labores en tierra están orientadas a recuperar el orden público y evitar que se presenten nuevos ataques. A la par, las Fuerzas Armadas están trabajando en la identificación y localización de los autores materiales del atentado, aunque hasta el momento no se han dado a conocer resultados sobre capturas ni se ha especificado si se implementarán otras estrategias adicionales a las operaciones habituales en el municipio.

La preocupación que embarga a Planadas tras el atentado se refleja tanto en la respuesta institucional como en el llamado del Ejército a respetar los derechos de la población civil. La prioridad, según la Quinta División, es restablecer las condiciones de seguridad y seguir avanzando en la protección de la comunidad, mientras los investigadores intentan esclarecer totalmente los hechos y dar con los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de seguridad mantiene el Ejército en Planadas tras el ataque con explosivos?

De acuerdo con la Quinta División del Ejército Nacional, la presencia de la Sexta Brigada se mantiene de manera permanente en Planadas después del atentado, con operaciones orientadas a proteger a la población y reforzar la seguridad. El despliegue de tropas busca darle acompañamiento a la comunidad y prevenir nuevas acciones violentas, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.

¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas del atentado con explosivos en Planadas?

Según el reporte oficial del Ejército, la explosión provocó la muerte de cuatro personas y dejó 17 heridas, entre ellas una bebé de dos meses. Además, hubo daños significativos en el Hospital Centro y en viviendas cercanas al lugar del ataque, lo que impactó gravemente tanto la infraestructura como la vida cotidiana de los habitantes de Planadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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