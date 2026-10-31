El Ejército confirmó la muerte de Jason Arley García, conocido con los alias de ‘Álex’ o ‘Canoso’, señalado como tercer cabecilla de la subestructura Edwin Guzmán Martínez del Clan del Golfo. Según informó Caracol Radio, el hombre murió junto a otros seis presuntos integrantes de esa organización criminal durante una operación militar en la vereda Guaraguao, zona rural de Nóvita, Chocó.
La acción de las Fuerzas Militares incluyó un bombardeo y un posterior asalto aéreo. El operativo estuvo a cargo del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Armada Nacional y la Policía. Además, las autoridades capturaron a un presunto integrante de la estructura.
#OrdenPúblico | El Ejército confirmó la muerte de Jason Arley García, alias ‘Álex’ o ‘Canoso’, tercer cabecilla del Clan del Golfo, junto a otros seis integrantes de esta organización criminal, durante el bombardeo que se adelantó hace pocos días en zona rural de Nóvita, Chocó, por las FFMM.Lee También
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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 1, 2026
El Ejército indicó que alias ‘Álex’ coordinaba actividades de narcotráfico, minería ilegal y proselitismo armado en cinco municipios del Chocó: Alto Baudó, Bajo Baudó, Medio Baudó, Medio San Juan y Nóvita. Su muerte representa un golpe contra esa subestructura del Clan del Golfo en la región.
Durante la operación, las tropas incautaron 13 fusiles, una pistola, 60 proveedores, más de 5.200 unidades de munición, 79 cartuchos, cuatro granadas y un lanzagranadas M203. También reportaron el hallazgo de uniformes, equipos de campaña, chalecos, brazaletes alusivos al Clan del Golfo, radios de comunicación, un dron y una antena de internet.
El despliegue reunió capacidades terrestres y aéreas de instituciones, como parte de la ofensiva contra las estructuras que operan en el departamento del Chocó.
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