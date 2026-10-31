Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella oficializó la designación de Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior, luego de la salida de Rodrigo Lara tras la no aprobación del presupuesto general del 2027. Ordóñez, quien asumirá el cargo el 31 de octubre, dejará su puesto como embajador ante la Organización de Estados Americanos (EOA) para enfrentar una variedad de retos que determinarán la agenda política de la administración actual. Según información de El Espectador, el principal desafío inmediato de Ordóñez será la tramitación de la ley de sometimiento en el Congreso, cuyo plazo para ser aprobada vence el 4 de noviembre, por lo que su gestión se medirá principalmente por la eficacia en asegurar la aprobación de esta norma fundamental para el gobierno De la Espriella.

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Junto al nuevo ministro, se anuncian otros cambios en el Ministerio del Interior. Carlos Ramiro Chavarro, exsenador con nexos en los partidos Conservador y La U, asumirá el viceministerio general, mientras María Eugenia Carreño tomará el mando de la oficina de Diálogo Social. La experiencia de Ordóñez, quien fue concejal en Bucaramanga, magistrado y presidente del Consejo de Estado, y procurador general en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos —cargo del que fue retirado por irregularidades en su reelección, según falló el Consejo de Estado—, respalda su perfil para este nuevo reto.

El contexto político es de alta presión. La ley de sometimiento, que constituye el primer reto clave para Ordóñez, ya fue debatida bajo la gestión de Lara y posteriormente, avanzó en el Senado durante el paso de Iván Cancino por la cartera. Sin embargo, el plazo para que se sancione es estricto y obliga a debates urgentes en Cámara y Senado a inicios de la próxima semana, de acuerdo con El Espectador. Además, Ordóñez deberá impulsar el estatuto antiterrorista, propuesta que ha generado reparos incluso de la Corte Suprema de Justicia. Otro punto crítico será el proyecto de rescate fiscal, presentado recientemente al Congreso, el cual contempla incrementos en el impuesto al valor agregado (IVA) sobre productos de la canasta básica y otros bienes, decisión que ya enfrenta resistencia tanto en las bancadas opositoras como las oficialistas.

La relación del gobierno central con mandatarios regionales, la implementación del decreto sobre protestas vigente desde octubre y la organización del calendario para las elecciones regionales de 2027 también estarán en el centro de las responsabilidades de Ordóñez. Todos estos retos, según El Espectador, configuran un escenario de complejidad política que pondrá a prueba la capacidad de negociación y gestión del nuevo titular de la cartera política.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales tareas que enfrentará Alejandro Ordóñez como ministro del Interior?

Las tareas más urgentes para Alejandro Ordóñez incluyen la aprobación de la ley de sometimiento en el Congreso, la presentación del estatuto antiterrorista y el impulso de un ambicioso proyecto de rescate fiscal que enfrenta críticas por el posible aumento de impuestos. Además, el ministro deberá fortalecer los lazos con mandatarios regionales, afinar la regulación de protestas sociales y coordinar la preparación de las elecciones regionales de 2027.

¿Qué es la ley de sometimiento que debe aprobarse antes del 4 de noviembre?

La ley de sometimiento que tramita el Congreso busca establecer mecanismos legales para la desmovilización y sometimiento de grupos armados, con el objetivo de romper con las políticas de "paz total" planteadas en administraciones anteriores. Su aprobación es vital para la estrategia de seguridad del gobierno De la Espriella y está sujeta a un plazo estrictamente definido, el próximo 4 de noviembre.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.