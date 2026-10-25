Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella se dirigió este domingo al país para admitir que su gobierno cometió un error en el trámite legislativo del presupuesto para el año 2027, lo que obligó a expedirlo por decreto con un monto de COP 634,9 billones. Según explicó, si bien la irregularidad fue identificada en un punto específico del articulado, era un asunto que no podía subsanarse dentro del procedimiento legislativo. Como consecuencia, Rodrigo Lara dejó su cargo en el Ministerio del Interior, siendo reemplazado por Alejandro Ordóñez, mientras que Miguel Gómez fue ratificado al frente de Hacienda, cartera encargada del tema presupuestal. Todo esto, de acuerdo con información de El Espectador, evidencia la manera en la que el Gobierno está respondiendo a los reveses administrativos internos.

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Durante su alocución, De la Espriella defendió la gestión realizada hasta el momento afirmando que las decisiones adoptadas no obedecen a presiones de sus detractores políticos ni de aquellos a quienes venció en las urnas. Subrayó que su propósito es transformar un “sistema que se resiste a cambiar”, enfatizando que su gobierno prioriza el servicio al pueblo colombiano y no busca congraciarse con los actores tradicionales de la política nacional. De la Espriella aseguró que mantiene la firmeza frente a las críticas, sin modificar su hoja de ruta ni dejarse imponer decisiones sobre nombramientos en su equipo.

Abordando el manejo presupuestal, el presidente destacó recortes en el sector público por COP 267.000 millones y una reducción de COP 192.000 millones específicamente en la Presidencia de la República. Informó que, de los 1.018 cargos disponibles, 586 están ocupados, y mencionó la finalización de 32 contratos de prestación de servicios por COP 2.200 millones. Además, el mandatario hizo énfasis en la labor del Fondo Patria Milagro para reconstrucción, detallando fondos disponibles por COP 1 billón, con nuevos aportes previstos para noviembre. Explicó que ya se han destinado COP 332.000 millones para 7.385 viviendas y COP 4.600 millones en apoyos a pequeños negocios, así como COP 50.000 millones para demoliciones. Todo esto, según cifras y datos citados por El Espectador.

Respecto al sector energético y el Fenómeno del Niño, el presidente informó que octubre fue el mes más seco del semestre y que el nivel de agua en los embalses bajó un 40 %, situándose la capacidad en 75,8 %, con una meta del 80 % para finales de noviembre. Dijo que se adelantan investigaciones a empresas generadoras por posibles incumplimientos y lanzó una campaña nacional para el ahorro de agua, energía y gas. Además, señaló inversiones en educación a través del Sena y Google, con un millón de becas enfocadas en inteligencia artificial y tecnología, más de COP 43.800 millones para trabajadores y COP 34.000 millones en apoyo a emprendedores de regiones afectadas por un terremoto reciente. Por último, resaltó los nuevos giros para adultos mayores, quienes recibirán hasta COP 230.000 cada uno, para lo cual se destinaron COP 669.581 millones, intentando subsanar un déficit de COP 3 billones en ese rubro.

De la Espriella resaltó que este tipo de balances los entrega cada semana y reiteró su apuesta ideológica de liderar una “batalla cultural” para consolidar, en sus palabras, una “patria milagro”, de acuerdo con el seguimiento realizado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se expidió el presupuesto 2027 por decreto en el gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con la información suministrada, el presupuesto para 2027 fue expedido por decreto debido a un error insubsanable detectado en un punto específico del trámite legislativo durante su paso por el Congreso. El presidente Abelardo de la Espriella explicó públicamente que, aunque la anomalía afectó solo una parte del articulado, no era posible corregirla dentro del procedimiento, por lo que la única salida era la expedición por decreto.

¿Cuáles son las principales medidas del Fondo Patria Milagro para la reconstrucción en Colombia?

Según datos citados por El Espectador, el Fondo Patria Milagro ha destinado recursos para la reconstrucción del país, acumulando un cupo de COP 1 billón con apoyo de partidos y un crédito del Banco Mundial. Entre las medidas más importantes están la asignación de COP 332.000 millones para 7.385 viviendas, COP 4.600 millones en apoyos a pequeños negocios, y COP 50.000 millones para demoliciones, todo en línea con la estrategia de manejo y recuperación liderada por el gobierno actual.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.