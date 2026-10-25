Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En pocos días, Alejandro Ordóñez asumirá como ministro del Interior, cargo que genera expectativa debido a las controversias relacionadas con la salida de su antecesor, Rodrigo Lara. Este cambio abrupto en la dirección del Ministerio fue motivo de debate en diversos escenarios políticos, pero ahora la mirada está puesta sobre cómo será la administración de Ordóñez en una de las carteras más importantes del país. Según lo informó El Espectador, el arribo de Ordóñez, quien hasta ahora se desempeñaba como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), representa un fortalecimiento del círculo de confianza del presidente Abelardo de la Espriella, clave para consolidar los próximos años de gobierno y la denominada “patria milagro”, propuesta política que cobra relevancia con miras a las elecciones regionales de 2027.

Sigue a PULZO en Discover

En este escenario, tanto partidos políticos como comunidades, incluidas minorías como la población LGBTIQ+, buscan claridad sobre el manejo que tendrá Ordóñez en el Ministerio. La incertidumbre persiste respecto a los canales para tratar iniciativas como la ley de sometimiento, el estatuto antiterrorista, la ley de ajuste fiscal y el plan de desarrollo. Esta situación se presenta a raíz de la transición en el liderazgo del Ministerio, que ocurrió justo después de una aprobación presupuestal fallida en el Congreso, el cual terminó siendo expedido mediante decreto por un error legislativo, según confirmaron fuentes citadas por El Espectador.

Diversas voces ya han reaccionado al inminente nombramiento. Por ejemplo, Honorio Enríquez, presidente del Senado y miembro del Centro Democrático, apoyó la designación, mientras que el Partido Conservador también expresó su respaldo. En contraste, la oposición, liderada por Iván Cepeda del Pacto Histórico, se manifestó en desacuerdo. Las tensiones internas quedaron expuestas especialmente por los desacuerdos entre Rodrigo Lara y Carlos Suárez, principal estratega de De la Espriella y presidente de la junta directiva de Ecopetrol. María José Valenzuela, pareja del exministro, aseguró: “Salió porque no le siguió la cuerda a Carlos Suárez”, revela El Espectador.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, mantiene su puesto a pesar del problema en el trámite presupuestal. Su continuidad, según explicó El Espectador, estaría respaldada por su relación cercana con Suárez y la necesidad de enviar un mensaje de estabilidad a los mercados, en un contexto donde el país gestiona apoyo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ajuste realizado fue quitarle la vocería sobre asuntos presupuestales y entregarla al vicepresidente José Manuel Restrepo. Ordóñez asumirá pronto y queda abierta la expectativa sobre cómo conformará su equipo y responderá a los desafíos políticos y sociales inmediatos.

¿Por qué la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior genera controversia política?

La llegada de Alejandro Ordóñez ha provocado controversia política principalmente por la forma inesperada en que salió Rodrigo Lara y por el debate sobre la alineación ideológica del nuevo gabinete con el gobierno de Abelardo de la Espriella, según informó El Espectador. A esto se suma la preocupación de partidos políticos y minorías sobre el trato que recibirán proyectos clave y comunidades históricamente marginadas.

¿Qué es la OEA y cuál era el cargo previo de Alejandro Ordóñez?

La Organización de Estados Americanos (OEA) es un organismo internacional dedicado a la promoción de la democracia, los derechos humanos y la cooperación entre sus países miembros en el continente americano. Alejandro Ordóñez ocupaba el cargo de embajador de Colombia ante la OEA antes de ser designado como ministro del Interior, de acuerdo con la información de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.