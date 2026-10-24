Por: El Espectador

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La Casa de Nariño oficializó recientemente la designación de Ricardo Arias Macías como nuevo responsable de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, un cargo estratégico dentro del gobierno de Abelardo de la Espriella. Arias Macías es una figura cercana al presidente, algo en común con varios miembros actuales de la administración, quienes también formaron parte de su equipo durante la campaña electoral y comparten fuertes convicciones religiosas. Según lo informado, Arias Macías intentó obtener un asiento en la Cámara de Representantes en las últimas elecciones legislativas, avalado por el partido cristiano Colombia Justa y Libres, aunque no consiguió los votos necesarios para su elección.

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El proceso administrativo de su designación ya avanza, pues, de acuerdo con la información disponible, su hoja de vida se publicó en el portal de aspirantes de la Presidencia, un requisito previo necesario antes de hacer oficial el nombramiento. Arias Macías ya cuenta con experiencia en el sector público por su paso tanto por la Defensoría del Pueblo, durante la gestión de Carlos Camargo —hoy magistrado de la Corte Constitucional—, como por el Ministerio del Interior en la administración de Nancy Patricia Gutiérrez, bajo el gobierno de Iván Duque. Estos antecedentes lo perfilan como un funcionario con conocimiento en temas de derechos humanos y gobernabilidad, aunque su llegada también genera discusiones sobre la marcada orientación religiosa que parece fortalecer el Ejecutivo.

La afinidad de Arias Macías con Colombia Justa y Libres no es solo política sino también familiar, ya que entre los principales dirigentes de ese partido se encuentra Ricardo Arias Mora, su propio padre. Esta tendencia a incorporar perfiles con una fuerte identidad confesional se ha visto reflejada en otros nombramientos recientes, como el del exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, conocido por su vinculación con sectores católicos lefebvristas; Ordóñez, además, fue celebrado públicamente por Arias Macías en redes sociales, destacando experiencias de trabajo conjunto.

Otros integrantes del gabinete nacional también pertenecen a corrientes religiosas específicas, como la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, cercana al grupo católico Opus Dei, o Viviane Morales, nueva consejera comisionada de Paz y vinculada a la Iglesia Casa sobre la Roca. De acuerdo con El Espectador, la administración De la Espriella busca reducir la estructura estatal dedicada a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016; en esa dirección, tanto Arias Macías como Morales concentrarán esfuerzos para adecuar la agenda estatal alineada con los actuales enfoques gubernamentales. El presidente mismo expresó su propósito de “enterrar” la llamada “paz total”, reclamando que esa política no resultó efectiva y, según fuentes oficiales del gobierno anterior, incentivó el crecimiento de organizaciones ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

¿Quién es Ricardo Arias Macías, el nuevo consejero presidencial de derechos humanos?

Ricardo Arias Macías ha sido designado por la administración de Abelardo de la Espriella para liderar la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Arias Macías es conocido por su cercanía con el presidente y por su participación política reciente, ya que aspiró a la Cámara de Representantes bajo el partido cristiano Colombia Justa y Libres. Además, cuenta con experiencia previa en entidades estatales como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, aportando conocimiento sobre políticas públicas y derechos humanos.

¿Cómo influye la orientación religiosa en los nuevos nombramientos del gobierno De la Espriella?

En los recientes nombramientos de la administración De la Espriella, se evidencia una presencia significativa de figuras con una fuerte orientación religiosa. Ejemplo de ello son Ricardo Arias Macías, vinculado a Colombia Justa y Libres, Alejandro Ordóñez, asociado a sectores católicos lefebvristas, la ministra de Educación Ilva Myriam Hoyos, conectada con el Opus Dei, y Viviane Morales con su fe cristiana. Esta tendencia refuerza la identidad confesional del gobierno, influyendo en la agenda y las prioridades estatales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.