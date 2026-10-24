Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La salida de Rodrigo Lara Restrepo como titular del Ministerio del Interior marcó un giro inesperado en el gabinete de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la información disponible, el detonante de su renuncia habría surgido a raíz de una serie de episodios tensos dentro del Ejecutivo, que culminaron con las dificultades en el trámite del Presupuesto General de la Nación para el año 2027. Aunque el presidente de la República no entregó explicaciones formales sobre los motivos de esta decisión, varios análisis periodísticos coinciden en afirmar que hubo desacuerdos reiterados que terminaron por debilitar la posición de Lara en el gobierno.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los factores de mayor peso ocurrió el 20 de octubre, cuando en el Congreso se aprobaron textos diferentes del presupuesto en Senado y Cámara. Esta irregularidad provocó que el gobierno se viera obligado a expedir el presupuesto por decreto, procedimiento que se fundamentó en el documento respaldado por las comisiones económicas. Dicho episodio fue crucial y sus consecuencias políticas se manifestaron de inmediato: apenas horas antes del anuncio oficial sobre su salida, Lara defendió públicamente su gestión. Ante el Congreso, reiteró que su función principal era lograr la presencia y los votos de las bancadas, sin involucrarse directamente en los aspectos técnicos del articulado del presupuesto. Sin embargo, el tropiezo legislativo precipitó la decisión de apartarlo del cargo en una coyuntura de alta tensión.

Otra de las aristas de la controversia gira en torno a Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, quien es considerado cercano al presidente De la Espriella. Según distintas versiones publicadas, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial, Suárez habría ejercido cierta influencia en el contexto que condujo a la salida de Lara. Asimismo, columnistas como Riveros sugieren que las diferencias ideológicas entre Lara y el bloque más conservador del gobierno, representado por De la Espriella, también habrían jugado un rol en el distanciamiento.

En este ambiente, se mencionan incluso publicaciones críticas de Lara sobre asuntos internacionales, específicamente respecto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Sin embargo, hasta ahora, no existen pruebas concluyentes de que estos comentarios hayan incidido en la determinación del presidente. El nombramiento de Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior se da en medio de la incertidumbre sobre las verdaderas razones de la ruptura y plantea interrogantes sobre el futuro de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Rodrigo Lara salió del Ministerio del Interior?

La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior fue motivada principalmente por las complicaciones en el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027, donde el Congreso aprobó versiones diferentes, lo que obligó al gobierno a expedir el presupuesto por decreto. Además, según análisis periodísticos, existieron desacuerdos internos y tensiones políticas previas que habrían contribuido a debilitar su posición.

¿Tuvo Carlos Suárez influencia en la salida de Rodrigo Lara?

Distintas versiones periodísticas han sugerido que Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, pudo haber influido en la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, debido a su cercanía con el presidente De la Espriella. Sin embargo, no existe confirmación oficial ni evidencia concluyente que respalde esta hipótesis hasta el momento.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.