Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Alejandro Ordóñez Maldonado dejará la embajada de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para asumir como ministro del Interior, tras la salida de Rodrigo Lara, en un movimiento anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella. Esta designación, de acuerdo con el comunicado del mandatario en redes sociales, representa el segundo ajuste en el gabinete en menos de tres meses y evidencia la urgencia del Gobierno por recomponer puentes con el Congreso, especialmente después de las dificultades en la aprobación del presupuesto nacional de 2027, que evidenciaron falta de coordinación legislativa.

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La trayectoria de Ordóñez es amplia. Inició como concejal de Bucaramanga y ocupó distintos cargos en el sector judicial, llegando a ser magistrado y luego presidente del Consejo de Estado. Su mayor visibilidad la alcanzó en la Procuraduría General de la Nación, que dirigió entre 2009 y 2016. Según información oficial, su paso por esa entidad tuvo alto impacto: aplicó sanciones y tomó decisiones disciplinares que marcaron el debate político y jurídico. Entre los hechos más recordados destaca la destitución e inhabilidad del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Esta decisión llegó al sistema interamericano y desembocó en una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que consideró vulnerados los derechos políticos de Petro. Su segundo período en la Procuraduría terminó de forma polémica, ya que el Consejo de Estado declaró nula su reelección aduciendo irregularidades en el procedimiento.

Fuera de los organismos de control, se ha identificado con posturas conservadoras y fue uno de los principales opositores al Acuerdo de Paz con las extintas Farc, encabezando la campaña por el No en el plebiscito de 2016. Aspiró a la Presidencia en 2018 y luego fue nombrado embajador de Colombia ante la OEA durante los gobiernos de Iván Duque y De la Espriella. Desde esa embajada defendió la agenda de seguridad y criticó lo que percibe como lineamientos ideológicos en los organismos multilaterales. En octubre de 2026, anunció que Colombia retomó la adhesión al Consenso de Ginebra, una declaración internacional contra el reconocimiento del aborto como derecho internacional, afirmando que la decisión era política y sin efectos jurídicos, según reportó en su momento.

En el Ministerio del Interior, Alejandro Ordóñez deberá liderar la reconstrucción del diálogo con el Congreso, impulsar proyectos clave como el estatuto antiterrorista y el denominado “antimermelada”, y lograr consensos políticos. Mientras algunos sectores lo respaldan por su experiencia, desde la oposición le critican posiciones conservadoras previas, especialmente en derechos sexuales, reproductivos y de las mujeres. El mayor reto del nuevo ministro será lograr acuerdos efectivos en un contexto político tenso y fragmentado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué retos enfrentará Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior?

El principal desafío será recomponer la relación entre el Ejecutivo y el Congreso después de las complicaciones con la aprobación del presupuesto de 2027, un proceso que reflejó divisiones y falta de consensos entre Senado y Cámara. Además, deberá impulsar iniciativas del Gobierno como el estatuto antiterrorista y el proyecto “antimermelada”, para lo cual necesitará construir acuerdos con distintas fuerzas políticas y garantizar mayorías legislativas.

¿Por qué fue controvertido el paso de Alejandro Ordóñez por la Procuraduría General?

Su gestión en la Procuraduría General fue polémica por decisiones como la destitución e inhabilidad del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hecho que fue cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Además, su reelección fue anulada por el Consejo de Estado por irregularidades, contribuyendo a la controversia que ha rodeado su carrera pública.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.