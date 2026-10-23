El remezón en el Ministerio del Interior continúa generando ondas de choque en la opinión pública y en las mesas de análisis político del país. Luego de que se oficializara la renuncia de Rodrigo Lara tras apenas 76 días en el cargo y se anunciara la llegada del exprocurador Alejandro Ordóñez a la cartera política, la divulgación del documento formal de dimisión dejó ver un estilo poco común en los giros de gabinete de la Casa de Nariño.

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Lejos de una despedida escueta o de un simple cruce de reproches, el exministro entregó una detallada rendición de cuentas que recopiló lo que calificó como “10 grandes resultados” en su breve paso por el Ejecutivo. Esta postura fue destacada en la mesa periodística de Blu Radio por la panelista Sofía Araújo, quien contrapuso la rigurosidad técnica de Lara con las expectativas que genera el perfil del nuevo ministro designado:

“Las referencias que tengo de Ordóñez es que es supremamente inteligente, que es correctísimo, dogmático en sus creencias, conservador, pero no oculta sus pensamiento y no busca ser políticamente correcto; no obstante es muy correcto. Yo quisiera devolverme a la carta del exministro Lara, porque no es solamente que diga que lo del presupuesto no fue mi culpa y ya. Está haciendo una rendición de cuentas exhaustiva y ya quisiera ver a ministros en las mismas. 76 días de 10 puntos, rendición de cuenta en temas de protesta, atención de la emergencia, corrupción, austeridad, consulta previa, pero además es una carta que denota una humildad, aunque muchas personas no ven en él eso, vemos una salida con grandeza, con altura y esperemos que Ordóñez sepa hacer eso y darle continuidad de lo que venían haciendo”, opinó Sofía Araújo en Blu.

El informe presentado por Lara abarca frentes altamente sensibles para la gobernabilidad del país, entre los que sobresalen la estructuración del decreto de protesta social, la propuesta de reforma a la consulta previa, planes de lucha contra la corrupción y austeridad, el manejo del orden público en los territorios y el avance de la agenda legislativa. En su texto, el exfuncionario presentó su dimisión de manera “libre, voluntaria e irrevocable”, poniéndose a disposición del Gobierno e Iván Cancino —ministro de Justicia designado como encargado temporal— para adelantar un proceso de empalme ordenado.

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Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella reaccionó públicamente a través de su cuenta de X a la carta enviada por el saliente titular de la cartera política. El jefe de Estado apeló a un tono institucional para agradecer el compromiso del exministro y reconoció abiertamente que dentro de las dinámicas del poder suelen surgir visiones contrapuestas entre las partes:

“Valoro mucho su trabajo, su entrega y la seriedad con la que asumió las responsabilidades que le fueron confiadas (…) En el camino pueden surgir diferencias de criterio y distintas maneras de entender situaciones, tal y como ocurre en toda tarea de dicha naturaleza”, expresó De La Espriella.

Asimismo, el mandatario nacional enfatizó que la salida de Lara no destruye el reconocimiento hacia su trayectoria pública y cerró su mensaje dejando la puerta abierta para que el exministro asuma nuevas responsabilidades institucionales en el futuro:

“Sé que usted ama profundamente a Colombia, quiere lo mejor para el país y que ha demostrado ser un patriota ejemplar (…) Reciba un abrazo afectuoso y mis mejores deseos para esta nueva etapa. Vendrán nuevos caminos y responsabilidades y confío en que pueda asumirlos con la misma seriedad con la que ha desempeñado hasta ahora sus deberes públicos”, concluyó el presidente.

Con este cruce de mensajes se cierra formalmente el ciclo de Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior, abriendo paso a la llegada de Alejandro Ordóñez en un momento crítico para la negociación de las reformas y la estabilidad presupuestal del Estado en el Congreso.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.