Una violenta explosión sacudió la madrugada de este viernes el peaje de San Pedro, situado en la vía que comunica a los municipios de Villanueva y Monterrey, en el departamento de Casanare. El atentado terrorista perpetrado con un carro bomba dejó como saldo tres trabajadores de la concesión heridos —dos mujeres que operaban el turno nocturno y un vigilante—, además de provocar daños estructurales severos en la infraestructura de las casetas.

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Las investigaciones preliminares se apoyan en los registros de las cámaras de seguridad del sector, cuyo material audiovisual expone la dinámica del ataque. En las imágenes se observa con claridad el instante en el que un automóvil tipo Renault es dejado abandonado sobre uno de los carriles del peaje. De inmediato, el sujeto que conducía el vehículo desciende afanosamente y corre hacia una motocicleta en la que lo aguardaba un cómplice, emprendiendo la huida con rumbo hacia el municipio de Monterrey.

El alcalde de Villanueva, Héctor Vizcaíno, confirmó que las tres personas lesionadas sufrieron laceraciones en piernas, brazos y rostro, aunque por fortuna ninguna de gravedad. Según el testimonio entregado por las trabajadoras al mandatario local, lo que les salvó la vida fue haberse mantenido resguardadas dentro de las casetas y la seña de advertencia que uno de los atacantes les hizo con la mano antes de huir. “Por fortuna no fueron graves las heridas sufridas por estas tres personas”, expresó Vizcaíno, destacando que, observando cómo quedó destruida la estructura, “es un milagro que estas personas se hayan salvado”.

Tras los hechos, las autoridades locales, en compañía del gobernador y miembros de la Policía y el Ejército, se desplazaron a la zona para instalar un puesto de mando unificado y evaluar la magnitud de los destrozos. Personal especializado antiexplosivos acordonó el perímetro para recolectar evidencias y determinar el tipo y la cantidad de material explosivo utilizado, cuyos restos del automotor siniestrado apuntan a que portaba placas de la ciudad de Valledupar.

El mandatario local descartó de momento atribuir la autoría del atentado a alguna organización criminal específica, calificando de irresponsable señalar culpables antes de contar con los resultados oficiales de la investigación. Sin embargo, recordó que en el sur de Casanare hacen presencia estructuras residuales como el Clan del Golfo, y aclaró que la concesión no había recibido denuncias previas por extorsión o amenazas. Debido al cierre total de la vía nacional y de la ruta 65, la Policía habilitó un carril alterno para descongestionar el tráfico vehicular, al tiempo que lanzó un llamado urgente a la ciudadanía de la región para reportar a cualquier individuo que deambule con heridas o laceraciones sospechosas provocadas por la onda expansiva.

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