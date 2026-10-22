El remezón en el Ministerio del Interior tras el intempestivo anuncio del presidente Abelardo De La Espriella continúa revelando complejas dinámicas de poder interno, choque de ideologías y enfrentamientos de alto nivel dentro del Ejecutivo. Más allá del detonante técnico que significó la caída del Presupuesto General de la Nación de 2027 en el Congreso, los nuevos análisis conocidos en la mesa de Blu Radio dejan al descubierto un entramado donde la alineación política radical y la influencia de figuras poderosas terminaron por pasarle factura al saliente ministro Rodrigo Lara Restrepo.

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Un elemento determinante en este desenlace es la figura del presidente de Ecopetrol, Carlos Suárez, señalado de mover los hilos políticos en el Palacio de Nariño. Sobre esta confrontación y el peso de las decisiones corporativas en la política gubernamental, el periodista Ricardo Ospina detalló cómo se habría consumado la salida de Lara para darle paso al exprocurador Alejandro Ordóñez:

“Perdió el pulso con el hombre más poderoso del Gobierno que es Carlos Suárez, presidente de Ecopetrol, que está cobrando la cabeza de Lara y su salida con la llegada de Alejandro Ordóñez y mostrando fotos con él en sus redes sociales”, dijo Ricardo Ospina.

Sin embargo, el pulso por las cuotas de poder en la administración no fue la única razón. Las incompatibilidades ideológicas entre la formación del exministro y la visión del jefe de Estado jugaron un papel crucial. Héctor Riveros apuntó a que las posturas liberales de Lara, sumadas a viejas publicaciones en redes sociales donde cuestionaba al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, terminaron por distanciarlo irremediablemente de las directrices fijadas por De La Espriella para su equipo de trabajo:

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“No tengo la razón de la pelea con Lara, que Suárez incidió en su salida es cierta, pero por qué la confrontación no lo logro saber. Hace dos o tres semanas el presidente De la Espriella utilizó una expresión de que o comparten todos nuestros principios o dan un paso al costado. Yo creo que todo este tema de que habían revivido viejos trinos de Lara criticando a Netanyahu, Lara es liberal y progresista, él no había sido así y me parece que no comulgar con esos principios y valores que promueve De la Espriella es la razón de su salida”, dijo Héctor Riveros.

A estos factores ideológicos y a las disputas directas con Suárez se suman los reportes iniciales entregados por la misma mesa periodística, que daban cuenta del impacto de la crisis presupuestal y de la fría manera en que el saliente titular de la cartera política se enteró de su destitución:

“Se rumoraba mucho que había una mala relación entre el presidente y su ministro del Interior, pero aún así no deja de ser sorpresiva, pero además la manera como ocurrió, porque veníamos acostumbrados a que Petro tomaba decisiones de la misma manera, todo indica que Lara se enteró viendo su celular en el Congreso. También sorprendió al ministro Cancino que estaba con él ahí, pero en fin ya, a rey muerto, a rey puesto, vamos a esperar que Ordóñez llegue y seguramente va a tener una postura menos conciliadora”, había afirmado previamente Riveros.

En ese mismo sentido, Santiago Vélez reafirmó la teoría de un giro de timón hacia posturas mucho más severas por parte del presidente De La Espriella:

“Rodrigo Lara se entera de su salida a través de una llamada del director del Dapre, Carlos Rios, más o menos la misma manera que en gobiernos anteriores. Hacía rato que Lara no estaba en la misma página del presidente y la caída del presupuesto fue la gota que rebozó el vaso. Se confirma la teoría de que el presidente siempre dobla la apuesta, para quienes querían un ministro más conciliador pues ahí nombran a Ordóñez”, indicó Vélez.

Así las cosas, la salida de Lara Restrepo tras solo dos meses y medio de gestión no responde únicamente a un tropiezo parlamentario, sino a una purga ideológica y un reacomodamiento de fuerzas donde se impuso el ala más conservadora de la administración. Con la llegada de Alejandro Ordóñez a la cartera del Interior y el encargo interino de Iván Cancino, el Gobierno manda una señal clara de radicalización en sus filas y de nula tolerancia a las posturas progresistas dentro de su gabinete.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.