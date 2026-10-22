Víctor de Currea-Lugo, quien fue asesor presidencial de Gustavo Petro, se pronunció sobre los contactos que sostuvo con Salvatore Mancuso para solicitarle una entrevista con el fin de enlodar a Abelardo de la Espriella.

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(Vea también: Salvatore Mancuso denuncia que funcionarios del Gobierno Petro pidieron a exparamilitares acusar a Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella)

El exfuncionario aseguró que actuó por iniciativa propia, después de dejar su cargo, y rechazó que hubiera recibido instrucciones del Gobierno para buscar declaraciones contra figuras políticas.De Currea-Lugo precisó que presentó su renuncia como asesor presidencial en marzo de 2026 y que esta fue aceptada el 1 de abril. Posteriormente, el 23 de mayo y el 13 de junio, se comunicó con el exjefe paramilitar para proponerle una entrevista destinada a su página web, según su versión.

Los contactos se conocieron después de que se divulgaran mensajes y un audio en los que De Currea-Lugo hablaba con Mancuso sobre la contienda electoral y la posibilidad de que sus declaraciones tuvieran impacto político.

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La información publicada por la revista Semana señala que buscaba obtener respuestas sobre la relación de De la Espriella con personas o intereses asociados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

¿Qué dijo De Currea-Lugo sobre sus mensajes a Mancuso?

El exasesor sostuvo que el propósito de los contactos era periodístico y que no ofreció dinero, beneficios ni favores a Mancuso para que hiciera declaraciones falsas. También negó haber recibido instrucciones oficiales para gestionar esa conversación.

“Presenté mi renuncia como asesor presidencial en marzo de 2026, la cual fue aceptada el 1 de abril. El 23 de mayo y el 13 de junio contacté a Salvatore Mancuso por iniciativa exclusivamente personal, como periodista independiente, para solicitarle una entrevista destinada a mi página web (…) y formularle preguntas sobre Abelardo de la Espriella”, señaló en el comunicado.

De Currea-Lugo también rechazó que sus comunicaciones puedan presentarse, por sí solas, como prueba de una operación del Gobierno. Según afirmó, los mensajes se enviaron cuando ya no ejercía como asesor presidencial y por fuera de las funciones que había desempeñado en esa administración.

El contexto del llamado Pacto de Valledupar

La controversia surgió en medio de las versiones sobre las reuniones con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para avanzar en el cierre del proceso de paz de Ralito. En ese contexto, se señaló que habría existido un intento de obtener declaraciones contra De la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

De Currea-Lugo afirmó que su participación en ese proceso se limitó a contribuir al cierre de las conversaciones y que no suscribió acuerdos en nombre del Gobierno. También sostuvo que los exparamilitares no quisieron entregar nuevas declaraciones más allá de los testimonios que ya habían presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por su parte, los excomandantes de las AUC rechazaron cualquier intento de instrumentalizar políticamente el proceso e hicieron un llamado al respeto por la verdad documental y los derechos de las víctimas.

La versión de De Currea-Lugo se conoció después de que Mancuso confirmara que recibió los mensajes y el audio, aunque aseguró que no respondió ni suministró información sobre De la Espriella. El exjefe paramilitar explicó que no tenía datos que respaldaran los señalamientos planteados en el cuestionario.

Polémicas y logros de Petro

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