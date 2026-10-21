El escándalo político e institucional en torno al denominado ‘Pacto de Valledupar’ alcanzó un nuevo punto de máxima tensión tras la reaparición de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y exgerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez. A través de un vehemente comunicado hecho público este miércoles 21 de octubre, la exfuncionaria reafirmó enfáticamente cada uno de sus señalamientos sobre las supuestas presiones ejercidas durante el gobierno anterior para instrumentalizar a exjefes paramilitares con fines electorales, anunciando al mismo tiempo su retiro de las pantallas de los medios por temor directo a ser víctima de un atentado fatal: “Tengo miedo que puedan asesinarme”.

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El contundente pronunciamiento de Rodríguez se produjo apenas un día después de que la Procuraduría General de la Nación abriera formalmente una investigación disciplinaria en su contra y en contra del exministro del Interior, Armando Benedetti. La actuación del Ministerio Público, asumida por la delegada Patricia Carrillo tras la publicación de reportes periodísticos, busca esclarecer si los dos exaltos funcionarios utilizaron la cumbre efectuada en octubre de 2025 en Valledupar con excomandantes de las AUC —como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’) y Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’)— para presionar falsos testimonios que salpicaran a figuras de la oposición, entre ellos Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y el hoy presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Lejos de intimidarse o matizar el alcance de sus versiones ante el expediente disciplinario en curso, Rodríguez ratificó la veracidad de lo dicho a las autoridades judiciales y al periodismo de investigación. En el comunicado difundido por Caracol Radio, la exdirectora del Dapre defendió su postura de destapar las presuntas irregularidades que atestiguó desde las altas esferas del Ejecutivo, manifestando categóricamente: “No me retracto de ninguna de las denuncias ni declaraciones que he realizado públicamente”.

En el mismo documento, la exgerente del Fondo de Adaptación reveló detalles estremecedores sobre el ambiente de coacción e intimidación en el que se vio envuelta antes de hacer públicas sus denuncias. Según su testimonio, el propio exmandatario la amenazaba constantemente advirtiéndole que “nadie le creería” y sugiriéndole que se encontraba bajo estricta vigilancia. La exfuncionaria relató además haber sido víctima de advertencias sobre un supuesto “plan B”, amenazas de encarcelamiento y presiones psicológicas continuas orientadas a doblegar su voluntad e impedir que la verdad sobre las reuniones en la capital del Cesar saliera a la luz.

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Finalmente, Rodríguez vinculó las recientes actuaciones e investigaciones disciplinarias a una estrategia orquestada para desacreditar su testimonio y restar validez a sus aportes a la justicia. “Yo viví lo que considero trampas e intentos de desprestigiarme, pero no me arrepiento de haber denunciado”, sentenció la exdirectora, reiterando que deja la resolución de estos graves hechos en manos de los organismos de control y las autoridades competentes, mientras adopta medidas extremas de autocuidado para salvaguardar su vida y la de su círculo familiar más cercano.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.