Por: El Espectador

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La reciente política de educación sexual y reproductiva en Colombia, que hasta ahora llevaba 73 días en vigor, entró en un limbo jurídico luego de que el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella cuestionara su continuidad. Este documento, adoptado el 10 de julio por los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Culturas bajo la administración del expresidente Gustavo Petro, representaba una hoja de ruta proyectada hasta 2035. Su alcance abarcaba tanto los temas impartidos en las aulas como los insumos requeridos en las salas de urgencias. Sin embargo, la permanencia de esta política fue puesta en duda cuando el Ministerio de Educación, liderado por Ilva Myriam Hoyos, pidió acciones urgentes a la Presidencia para derogar la norma y “contener sus efectos”, según consta en la solicitud. Hasta el momento, esta petición no se ha materializado en la anulación formal del documento.

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Expertos consultados y citados en los reportes subrayan que la historia de la educación sexual en Colombia revela que el desmontaje de una política no depende únicamente de la emisión de un decreto o resolución. De acuerdo con Diego Arbeláez, quien formó parte del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) creado durante el gobierno de Álvaro Uribe, lo que realmente afecta la implementación es la falta de acompañamiento y recursos para los programas. “Una política realmente no se desmonta con una resolución, porque ya hay una capacidad instalada importante en las regiones y en las mismas instituciones educativas”, explicó Arbeláez. El golpe, agrega, ocurre cuando las personas encargadas de ejecutar los proyectos pierden el respaldo institucional y presupuestal necesario para funcionar.

La experiencia con el PESCC, considerado como el plan más ambicioso de educación sexual en la historia reciente del país, evidencia los riesgos de la desarticulación por vías indirectas. Según Arbeláez, entre 2011 y 2013 el grupo técnico que lideraba el PESCC fue desintegrado y los fondos asignados fueron reorientados a otras prioridades, debilitando así la política pese a la ausencia de una derogatoria oficial.

En este escenario, el rumbo de la educación sexual y reproductiva en Colombia depende tanto de decisiones normativas como del compromiso institucional, de acuerdo con las fuentes mencionadas en el texto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el gobierno de Abelardo de la Espriella pidió derogar la política de educación sexual y reproductiva?

El gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Educación encabezado por Ilva Myriam Hoyos, solicitó a la Presidencia que se tomaran acciones urgentes para derogar la política nacional de educación sexual y reproductiva, argumentando la necesidad de “contener sus efectos”. La solicitud refleja desacuerdos con los lineamientos fijados en la administración anterior, sin que hasta el momento se haya formalizado esa derogación.

¿Qué impacto tiene la eliminación del acompañamiento y recursos en la educación sexual en Colombia?

De acuerdo con Diego Arbeláez, exintegrante del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, el mayor impacto negativo ocurre cuando los programas pierden respaldo y financiación, ya que esto limita su operatividad y desintegra los equipos técnicos. Así sucedió anteriormente con la implementación del PESCC, mostrando que la falta de apoyo institucional puede debilitar la educación sexual incluso sin derogaciones formales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.