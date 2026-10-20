Por: El Espectador

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La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra de Armando Benedetti, exministro del Interior, y Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La decisión se da por el presunto intento de manipular a exjefes paramilitares con el fin de que estos declararan en contra de figuras políticas como Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras. Este caso ha sido identificado en los medios como el "Pacto Valledupar".

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La acción del Ministerio Público surge a raíz de una entrevista publicada por Semana, en la que Angie Rodríguez revela detalles de un supuesto plan originado desde la Presidencia de la República. De acuerdo con su testimonio, la estrategia buscaba vincular a De la Espriella, al expresidente Uribe y al fallecido exvicepresidente Vargas Lleras con organizaciones paramilitares, todo esto en el contexto de la campaña presidencial de 2025. La exdirectora del Dapre afirma que la instrucción llegaba directamente del entonces presidente Gustavo Petro y del ministro Benedetti, en busca de organizar un evento con exjefes paramilitares en Valledupar, bajo la apariencia de cerrar el llamado Pacto de Ralito. No obstante, Rodríguez insiste en que el objetivo real era enlodar a los mencionados políticos.

La investigación disciplinaria fue formalizada un día después de que el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitara a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que se investigaran penalmente las presuntas reuniones en Valledupar, encuentros que habrían tenido lugar durante octubre de 2025. Esta solicitud se basa también en una columna escrita por Melquisedec Torres, titulada “El Pacto de Valledupar”, publicada en El Colombiano. En el texto se describen eventos entre el 22 y 24 de octubre, en los que habrían sido identificados tres exjefes paramilitares –Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, alias “Martín Llanos”– como testigos claves.

La información oficial indica que, según el columnista, se plantearon posibles ofrecimientos de beneficios judiciales, incluyendo el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pronta libertad o mejores condiciones de reclusión para familiares, pero finalmente estos exjefes no aceptaron participar. Reforzando la gravedad de este caso, el abogado Juan Carlos Villamizar, defensor del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, señaló a Caracol Radio haber sido testigo en algunas de estas reuniones.

Por ahora, la Procuraduría avanzará en la recolección de pruebas para determinar si existen fundamentos para llevar a juicio disciplinario a los exfuncionarios involucrados. Tanto Benedetti como Rodríguez tienen derecho a presentar su versión de los hechos, ya sea por escrito o de manera presencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el caso conocido como “Pacto Valledupar” y por qué involucra a exjefes paramilitares?

El “Pacto Valledupar” hace referencia a un supuesto plan, según la Procuraduría y declaraciones recogidas por Semana y El Colombiano, para involucrar a destacados políticos con organizaciones paramilitares a través de testimonios de exjefes de estos grupos, utilizando reuniones y ofrecimientos de beneficios judiciales. La presunta manipulación tenía por objetivo afectar la imagen de Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras en medio de la contienda presidencial.

¿Qué acciones ha tomado la Procuraduría frente a las denuncias sobre el “Pacto Valledupar”?

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y designó procuradores encargados de recolectar pruebas. Los investigados podrán dar su versión de los hechos. Este proceso busca determinar si existen méritos suficientes para iniciar un juicio disciplinario contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por las presuntas acciones denunciadas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.