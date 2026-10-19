Por: El Espectador

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El ministro de Justicia, Iván Cancino, tomó la decisión de pedir a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que adelante una verificación e investigación penal sobre hechos recientemente denunciados relacionados con reuniones en Valledupar entre antiguos jefes paramilitares. Estos encuentros, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Justicia, habrían tenido lugar en octubre de 2025. La solicitud tiene como base las declaraciones hechas por Angie Rodríguez, quien se desempeñó como exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y fueron difundidas tras la publicación de una columna de opinión.

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La cartera de Justicia, al comunicar su petición, expuso que el oficio se fundamenta especialmente en el texto de Melquisedec Torres titulado “El Pacto de Valledupar”, publicado el 17 de octubre en el diario El Colombiano. Según el ministro Cancino, los señalamientos presentados allí serían lo suficientemente serios para que la Fiscalía General de la Nación realice una revisión exhaustiva y con rigor. La columna de opinión plantea inquietudes sobre posibles manejos e intereses indebidos en torno a las reuniones señaladas.

En sus declaraciones, Angie Rodríguez manifestó que recibió la instrucción de coordinar un encuentro en Valledupar, cuyo fin sería impulsar declaraciones que involucraran a Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. Esto le da un matiz especialmente delicado al caso, pues se trató de orientar testimonios en contra de figuras públicas reconocidas a nivel nacional. Al exponer lo sucedido, el Ministerio de Justicia recalca la gravedad de las afirmaciones y respalda la necesidad de una investigación formal, ante los posibles alcances penales y políticos que podrían derivarse de las reuniones y sus objetivos.

A la espera de avances, la noticia permanece en desarrollo y sigue generando atención sobre el proceder de entidades estatales, así como el papel de los funcionarios en el manejo de información sensible. En este contexto, la verificación de los hechos denunciados cobra importancia para garantizar la transparencia y el debido proceso. Toda la información proviene directamente de comunicados oficiales del Ministerio de Justicia y de la columna de El Colombiano, así como de declaraciones citadas por estos medios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Ministerio de Justicia pidió investigar las reuniones en Valledupar con exjefes paramilitares?

El Ministerio de Justicia elevó la solicitud a la Fiscalía General de la Nación debido a la gravedad de los señalamientos realizados por Angie Rodríguez y recogidos en la columna “El Pacto de Valledupar” de El Colombiano. Se busca esclarecer si hubo coordinación de declaraciones contra figuras públicas y determinar la posible comisión de delitos, según indica el comunicado oficial del Ministerio.

¿Quién es Angie Rodríguez y cuál fue su papel en la denuncia sobre las reuniones en Valledupar?

Angie Rodríguez se desempeñó como exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y, según lo informado, habría sido encargada de coordinar la reunión con exjefes paramilitares en Valledupar, con el fin de obtener declaraciones en contra de reconocidos personajes públicos, como sostiene la columna citada y los comunicados del Ministerio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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