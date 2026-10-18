Por: EL PILON SA

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Un año después de la cumbre de exjefes paramilitares celebrada en Valledupar y tras la designación de estos como gestores de paz por el gobierno de Gustavo Petro, surgieron fuertes cuestionamientos sobre la verdadera naturaleza de ese encuentro. El periodista Melquisedec Torres denunció que la reunión, que tuvo lugar entre el 22 y 24 de octubre de 2025 en el hotel El Bosque de la capital del Cesar, habría sido utilizada como tapadera para un supuesto complot político destinado a desprestigiar a líderes opositores de derecha durante el periodo preelectoral, según la investigación divulgada por Melquisedec Torres.

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De acuerdo con el relato, al encuentro asistieron delegados del Gobierno, incluidos el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez. Torres sostiene que estas figuras oficiales habrían presionado a los desmovilizados Saúl Severini, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, conocido como ‘Martín Llanos’, para que declararan en contra de tres figuras: el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el entonces presidente Abelardo de la Espriella y el fallecido Germán Vargas Lleras. La propuesta consistía en ofrecer beneficios judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la promesa de libertad a cambio de estos testimonios, los cuales incluso iban a ser transmitidos en vivo por RTVC, el canal público.

No obstante, la denuncia describe que este intento no prosperó debido a la resistencia de un bloque mayoritario de exparamilitares encabezado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Fredy Rendón, llamado ‘El Alemán’, quienes se negaron a respaldar la estrategia política. El fracaso del plan contrasta con la versión oficial que el Gobierno presentó al finalizar la cumbre. De acuerdo con un reporte de EL PILÓN, durante la clausura el ambiente estuvo marcado por riguroso hermetismo, hasta que el 24 de octubre Benedetti y Rodríguez afirmaron públicamente que el único objetivo de la mesa técnica era “terminar el ciclo del acuerdo de Ralito”, así como avanzar en los procesos de verdad, reparación y búsqueda de personas desaparecidas.

Las cámaras documentaron además el momento en el que los gestores de paz firmaron compromisos oficiales y ‘Jorge 40’ pidió perdón a las víctimas, un acto que, según la reciente denuncia, se dio después de que él rechazara participar en el plan electoral. Tras la frustración de los supuestos señalamientos políticos, la mesa de diálogo con los exparamilitares no volvió a ser convocada por el gobierno, marcando un abrupto cierre a las conversaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió realmente en la cumbre de exparamilitares en Valledupar según las denuncias de Melquisedec Torres?

La denuncia presentada por Melquisedec Torres sostiene que la cumbre fue el escenario de un intento de manipulación política por parte de altos funcionarios del gobierno, quienes habrían buscado presionar a exparamilitares para que declararan en contra de líderes opositores, a cambio de beneficios judiciales. Sin embargo, la estrategia habría fracasado debido a la negativa de figuras clave como ‘Jorge 40’ y ‘El Alemán’, pese a que públicamente el gobierno afirmó que el encuentro tenía fines exclusivamente relacionados con la paz y la búsqueda de la verdad.

¿Qué beneficios se ofrecieron a los exparamilitares en la cumbre de Valledupar?

De acuerdo con la investigación citada, los beneficios ofrecidos a algunos exparamilitares incluían ventajas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la posibilidad de recobrar la libertad, siempre que accedieran a declarar en contra de figuras políticas de la oposición. Este punto fue negado oficialmente por el gobierno, que aseguró que los acuerdos buscaban únicamente avanzar en temas de justicia, reparación y verdad para las víctimas del conflicto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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