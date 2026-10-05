María Fernanda Cabal explicó su salida del Centro Democrático durante una entrevista en ‘La Luciérnaga’, de Caracol Radio, y cuestionó el proceso que, según ella, ha utilizado el partido para definir a sus candidatos presidenciales.

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Orlando Villar, de la mesa del programa de Caracol Radio le preguntó:

La respuesta fue contundente: “¡Todo!”

La exsenadora recordó que hace cuatro años aspiró a la candidatura presidencial, pero finalmente el partido respaldó a otro candidato. Ahora, volvió a quedar por fuera del proceso frente a Paloma Valencia.

“Hace 4 años yo aspiraba, me sacaron por Óscar Iván, finalmente el candidato era Fico, ni siquiera era Óscar Iván. Ahora me sacan por Paloma”, afirmó Cabal.

En medio de la conversación, sostuvo que esas experiencias la llevaron a concluir que no tenía posibilidades reales de convertirse en la candidata del partido.

“La conclusión es que nunca me iban a dejar ser”, aseguró.

Cabal también señaló que actualmente existen diferencias de “doctrina” con el rumbo que, a su juicio, ha tomado el Centro Democrático.

María Fernanda Cabal cuestionó el rumbo que tomó el Centro Democrático

Al explicar sus diferencias con el expresidente Álvaro Uribe, Cabal aseguró que sigue reconociendo su papel durante su gobierno, pero cuestionó algunas de sus decisiones políticas más recientes.

“Ese presidente Uribe que todos amamos porque nos devolvió país, pues ahora a mi juicio ya estaba como muy contemporizando con un centro”, afirmó.

Según Cabal, esa posición habría causado una desconexión con las bases del partido, especialmente frente a asuntos como la autoridad y el orden.

También cuestionó la decisión de ubicar a Paloma Valencia en una posición más cercana al centro político y señaló que la escogencia de Juan Daniel Oviedo como fórmula buscaba atraer votantes de sectores que, según su interpretación, no necesariamente hacen parte de la base natural del partido.

“Usted nunca descuida su base propia”, sostuvo.

Cabal añadió que, en su opinión, parte de esa base terminó alejándose y mencionó el resultado de la primera vuelta presidencial como ejemplo de esa situación.

Cabal cuestiona la forma de elegir candidato

Durante la entrevista también se abordó una crítica recurrente sobre la manera en que el Centro Democrático ha definido a sus candidatos. El periodista Gabriel Delascasas le señaló que el episodio actual no sería nuevo para ella y recordó que algo similar habría ocurrido anteriormente con otros dirigentes del partido.

Ante esto, Cabal respondió que el Centro Democrático debe revisar su sistema para escoger candidatos.

“Ese partido tendrá que volver a remodelar su sistema”, afirmó.

La exsenadora cuestionó la falta de claridad sobre la forma en que finalmente se toma la decisión: “Al final no es clara la metodología”, concluyó.

Así, Cabal explicó su salida del Centro Democrático a partir de diferencias tanto sobre el rumbo político del partido como sobre el mecanismo utilizado para definir las candidaturas presidenciales.

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