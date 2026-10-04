Por: Caracol TV

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Luego de que el Gobierno declarara insubsistente a Germán Andrés Miranda Montenegro como director general de Bomberos de Colombia, el exfuncionario se pronunció sobre los señalamientos que llevaron a su salida del cargo y aseguró que está preparando, junto con sus abogados, un análisis para establecer el origen y la legalidad de unos audios que fueron publicados y que hacen parte de las acusaciones en su contra.

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En diálogo con Noticias Caracol, Miranda negó las afirmaciones relacionadas con una supuesta intervención ante la Fiscalía y con presuntos cobros de dinero. El exdirector aseguró que los señalamientos son falsos y que espera verificar el contenido de las grabaciones antes de entregar una conclusión pública.

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“Totalmente falso. Aquí no ha habido ni dineros, ni se ha recibido nada, ni menos se intermedió ante un ente de control como la Fiscalía. Eso nunca sucedió y eso lo tengo clarísimo, por eso estoy tranquilo”, afirmó Miranda.

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El exdirector explicó que, junto con su equipo jurídico, analiza la posibilidad de contratar una auditoría o investigación forense para determinar cómo fueron obtenidos los audios, cuándo fueron realizados y si fueron obtenidos mediante una orden judicial.

“Vamos a mirar, verificar la veracidad de esos audios, contratar una auditoría forense o una investigación forense que nos dé pautas de quién los hizo, cuándo se hicieron, si están bajo la tutela de un juez o de un fiscal”, señaló.

Miranda agregó que, una vez concluya ese análisis, se pronunciará públicamente sobre los resultados. También afirmó que respeta la decisión adoptada por el Gobierno.

¿Qué había ocurrido con Germán Miranda?

El sábado 3 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella pidió al ministro del Interior, Rodrigo Lara, declarar insubsistente el nombramiento de Miranda, después de afirmar que había conocido hechos relacionados con el entonces director de Bomberos que consideraba de gravedad.

Posteriormente, el ministro confirmó la decisión y explicó que existían elementos que podrían indicar un presunto intento de impedir que pruebas relacionadas con actuaciones de años anteriores llegaran a conocimiento de la Fiscalía.

La decisión se produjo después de que se conocieran unos audios publicados por el diario El Tiempo. Según lo expuesto en el reporte de Noticias Caracol, las grabaciones darían cuenta de una supuesta injerencia de Miranda en un proceso judicial que se adelantaba en la Fiscalía, así como de una aparente exigencia de dinero y preocupación por el impacto institucional de una investigación.

Frente a estos señalamientos, Miranda sostuvo que se deben verificar las grabaciones y establecer las condiciones en las que fueron obtenidas.

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¿Qué dijo Abelardo De la Espriella?

Después de la salida de Miranda, el presidente volvió a referirse al caso en un extenso comunicado en el que defendió las decisiones adoptadas por su Gobierno frente a posibles hechos de corrupción.

Sobre Bomberos, De la Espriella afirmó: “Cuando conocí actuaciones del director Germán Miranda, claramente corruptas, su presencia se tornó incompatible con mi Gobierno”.

El mandatario agregó que pidió al ministro del Interior declarar insubsistente el nombramiento y sostuvo que las autoridades serán las encargadas de establecer las responsabilidades.

“Las autoridades establecerán las responsabilidades. Yo no soy juez. Soy el presidente y decido quién merece mi confianza”, manifestó.

De la Espriella también hizo una distinción entre la presunción de inocencia y la permanencia en un cargo público, al señalar que, según su posición, la pérdida de confianza puede llevar a la salida de un funcionario.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.