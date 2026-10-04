Por: El Espectador

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La administración del presidente Abelardo de la Espriella ha comenzado a delinear una política de supervisión estatal y manejo de datos que ya genera debate en diversos sectores del país. De acuerdo con información recopilada por El Espectador, este enfoque incluye la formulación de varios borradores de decretos y el uso de herramientas tecnológicas específicas, con acciones orientadas a regular la protesta social, censar guardias indígenas y monitorizar redes sociales a escala nacional.

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El primer eje de esta estrategia es un documento redactado por el Ministerio del Interior, el cual busca establecer normas para la regulación de la protesta social. Entre los elementos más destacados se encuentran lineamientos para ajustar los procedimientos en manifestaciones, como la individualización de quienes inciten a la violencia o el vandalismo. Además, el texto plantea la presencia permanente de la Policía Nacional a una distancia de cuatro metros de los manifestantes y la posibilidad de uso de la fuerza aun cuando existan escenarios de diálogo. Según lo reportado por El Espectador, esto podría modificar significativamente el actual manejo de la protesta social, pues introduce una vigilancia constante y nuevas rutas de intervención estatal en estos espacios ciudadanos.

Otro aspecto de relevancia es la intención de crear un sistema de información específico para las Guardias Indígenas. Esta tarea estaría en manos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM), quien incorporaría a la normativa vigente un nuevo capítulo compuesto por 14 artículos. De acuerdo con el gobierno de Abelardo de la Espriella, no existe claridad sobre el número total de guardias indígenas, sus territorios de operación ni la cantidad de integrantes, lo que, según la misma fuente, justifica la necesidad de un censo detallado y actualizado para mejorar la gestión estatal en estas áreas.

En este paquete de iniciativas también destaca el uso del software de escucha digital “Talkwalker”, una herramienta tecnológica adoptada previamente por el gobierno Petro. Su función consiste en analizar y gestionar la presencia y percepción del Gobierno y la Presidencia en redes sociales y medios de comunicación. Según lo señalado, la administración actual apuesta así por un monitoreo permanente del clima social y político digital, reforzando la vigilancia sobre la opinión y el discurso público en Internet.

De conjunto, estos movimientos perfilan una estrategia integral de monitoreo y control tanto en el terreno físico como en el digital, marcando uno de los frentes más claros de intervención estatal en esta nueva etapa política.

¿En qué consiste el censo de las Guardias Indígenas propuesto por el gobierno De la Espriella?

El censo de las Guardias Indígenas, según lo presentado por El Espectador, es una iniciativa destinada a crear un sistema de información a cargo de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM). Su objetivo es identificar el número de guardias, sus territorios, las autoridades que las lideran y sus integrantes, incorporando estos detalles como un nuevo capítulo de 14 artículos al Decreto 1066 de 2015.

¿Qué características tiene el decreto sobre regulación de la protesta social en Colombia?

De acuerdo con el mismo medio, el borrador del decreto propone la individualización de manifestantes que inciten a la violencia, la presencia constante de la Policía Nacional a una distancia específica y la autorización del uso de la fuerza incluso en contextos de diálogo, lo que supone un nuevo enfoque para la gestión estatal de protestas en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.