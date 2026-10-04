Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene una ofensiva decidida frente al crimen y, durante septiembre de 2026, ejecutó una serie de operativos simultáneos que sacudieron a diversas estructuras criminales que por años han hecho presencia en la ciudad. De acuerdo con información presentada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), estas acciones fueron posibles gracias a rigurosos trabajos de inteligencia y análisis detallados de videos de seguimiento, labores claves para alcanzar resultados tangibles.

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Dentro de los múltiples golpes contra el crimen se destaca la captura de sospechosos relacionados tanto con el ataque a la estación de Policía de Kennedy como con el asesinato del intendente de la Policía Nacional Edilberto Pinilla. Este suceso muestra cómo las autoridades han enfocado sus esfuerzos en esclarecer y castigar los actos más violentos dirigidos contra servidores públicos y la institucionalidad, como explicó la SDSCJ en su comunicación oficial.

Uno de los operativos más significativos ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar, donde dos presuntos miembros del grupo delictivo conocido como 'La Plancha' fueron capturados. Según las autoridades, ellos estarían directamente implicados en el homicidio del intendente Pinilla, ocurrido a finales de agosto.

Simultáneamente, la articulación entre la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía de Bogotá y el Gaula Militar permitió la detención de ocho personas vinculadas con el asesinato del profesor y líder social Kevin Santiago Ángel. Él era reconocido por alejar a jóvenes de la delincuencia y el narcotráfico. Entre los aprehendidos se encuentra alias Osmer, presunto cabecilla de la estructura criminal y señalado de coordinador de extorsiones en el suroccidente de la ciudad.

Las acciones judiciales también incluyeron 17 allanamientos en localidades como Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, San Cristóbal y Tunjuelito, abarcando delitos de narcotráfico, corrupción de alimentos, homicidios, crímenes sexuales contra menores y hurtos calificados. Dentro de este despliegue, 30 personas resultaron capturadas, incluyendo miembros de la banda 'El Negro Alex', a quienes se les incautó un arma traumática, celulares, dinero en efectivo y estupefacientes.

Otra captura relevante fue la de seis integrantes de la banda ‘Los Buitres’, responsables de hurtos en los que incluso llegó a estar en riesgo la vida de una menor de siete años, según la investigación desarrollada por la Fiscalía y la Policía de Bogotá. Por otra parte, la ofensiva contra el ‘Tren de Aragua’, identificada como una estructura dedicada a extorsión y homicidios, dejó 17 capturas mediante operativos realizados en tres localidades y otras ciudades.

Finalmente, varios presuntos delincuentes fueron sorprendidos y capturados en flagrancia durante el cobro de dineros producto de extorsiones a ciudadanos, intimidando a sus víctimas mediante llamadas, mensajes y panfletos extorsivos con exigencias que llegaron a superar los 60 millones de pesos.

Según la Administración Distrital, las acciones se mantendrán, ya que el compromiso es persistir en combatir estos delitos y afectar las raíces económicas de las organizaciones criminales presentes en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo lograron las autoridades identificar y capturar a los miembros de ‘La Plancha’ en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el éxito de la operación estuvo basado en labores de inteligencia, análisis detallado de videos de seguimiento y la articulación entre distintas entidades de seguridad. El trabajo permitió localizar a los sospechosos en una vivienda de Ciudad Bolívar y proceder con su captura, especialmente por su presunta responsabilidad en el homicidio de un intendente de la Policía.

¿Qué delitos cometía el grupo delincuencial ‘Tren de Aragua’ y cómo operaba en Bogotá?

Según el reporte de las autoridades distritales, el denominado ‘Tren de Aragua’ estaba vinculado a extorsiones, homicidios y tráfico de drogas. Operaba principalmente en diversas localidades de la ciudad, usando amenazas y violencia para sus fines ilícitos. La investigación requirió analizar 40 horas de video y coordinar operativos tanto terrestres como aéreos para capturar a 17 de sus miembros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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