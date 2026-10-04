Una persecución en el sur de Bogotá terminó con el volcamiento de un vehículo y la captura de dos hermanos, de 26 y 28 años, señalados de robar dos automotores y secuestrar a una de las víctimas.

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El caso comenzó en inmediaciones del estadio El Campín, en Teusaquillo, donde, según la Policía Metropolitana de Bogotá, se habrían cometido los hurtos mediante dos modalidades: un falso servicio solicitado a través de una plataforma y el denominado halado.

Posteriormente, una patrulla que recorría el barrio San Vicente Ferrer, en Tunjuelito, observó un vehículo que remolcaba a otro con una cuerda. Al acercarse, los uniformados escucharon voces de auxilio provenientes de uno de los automotores.

Los sospechosos intentaron escapar y se inició una persecución por varias calles. Finalmente, el conductor perdió el control y el vehículo terminó volcado.

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Uno de los hermanos intentó huir a pie, pero fue capturado por los policías, mientras que el otro quedó atrapado dentro del automotor.

En el procedimiento, los uniformados encontraron a un hombre que, según el reporte, estaba amordazado en la parte trasera y era trasladado contra su voluntad. La víctima fue rescatada.

La Policía señaló que uno de los capturados tiene cuatro anotaciones por hurto. Ambos quedaron a disposición de las autoridades y serán investigados por los presuntos delitos de hurto y secuestro.

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