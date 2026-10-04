Por: El Espectador

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En la mañana de este domingo 4 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella informó a través de la red X sobre la captura de alias “Camilo”, identificado como presunto miembro del Frente Iván Díaz, parte del Bloque Jorge Suárez Briceño, en las disidencias de las Ejército de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La detención se relaciona, según manifestó el mandatario, con la investigación por la posible participación de este individuo en el atentado ocurrido el 12 de agosto en una vereda de Algeciras, Huila. El hecho implicó el uso de un artefacto explosivo activado en Quebradón, lo que dejó como saldo la muerte de dos militares y heridas a otros dieciséis, detalló el reporte citado por el presidente.

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De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, la operación se ejecutó en la ciudad de Ibagué, en el departamento de Tolima. Para este procedimiento, participaron la Policía Nacional, la Seccional de Investigación Criminal y agentes de Inteligencia Policial de Huila. La coordinación entre estas entidades permitió ejecutar un allanamiento, que finalizó con la captura de la persona referenciada.

Las pesquisas de las autoridades determinan que alias “Camilo” tendría relación directa con acciones de homicidios selectivos, terrorismo e instalación de dispositivos explosivos improvisados, específicamente en zonas del municipio de Algeciras, en el departamento de Huila. Durante el desarrollo del operativo de captura, los uniformados incautaron una pistola traumática, dos proveedores, cuarenta cartuchos y dos teléfonos celulares. Las autoridades precisaron que tanto los elementos como la persona arrestada quedaron a disposición de las entidades judiciales para dar continuidad al proceso legal.

El coronel Diego Mora, comandante del Departamento de Policía Huila, expresó que este resultado fue posible gracias a un seguimiento constante, el análisis de información y labores de campo efectuadas por investigadores y personal de inteligencia. En palabras del oficial, pese a los intentos de alias “Camilo” por abandonar el departamento y esconderse en otras ciudades, la acción institucional permitió ubicarlo y materializar su captura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado alias “Camilo” en Ibagué, Tolima?

Alias “Camilo” fue capturado en Ibagué debido a su presunta participación en el atentado con explosivos del 12 de agosto en Algeciras, Huila, acción que resultó en la muerte de dos militares y dieciséis heridos. Además, la investigación oficial lo vincula con homicidios selectivos y la instalación de artefactos explosivos en la región, según confirmaron la Policía Nacional y la Seccional de Investigación Criminal.

¿Qué significa el concepto de dispositivos explosivos improvisados?

Los dispositivos explosivos improvisados son artefactos caseros o no convencionales preparados para detonar y causar daños o lesiones. La nota describe que alias “Camilo” estaría vinculado a la instalación de estos dispositivos en Algeciras (Huila), una práctica asociada con el terrorismo y ataques dirigidos a fuerzas públicas o civiles, de acuerdo con las autoridades citadas en el informe.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.