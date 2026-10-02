Por: El Espectador

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Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre recientes, el departamento del Chocó fue escenario de una serie de ataques armados dirigidos contra estaciones de Policía y puestos de control, empleando una modalidad alarmante: el uso de drones cargados con explosivos. Estas acciones fueron denunciadas públicamente por la Defensoría del Pueblo, que expresó su preocupación ante el incremento de este tipo de incidentes en la región.

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De acuerdo con la información revelada por la entidad, el primer ataque ocurrió el 29 de septiembre y tuvo como objetivo la estación de Policía de Condoto, así como un puesto de control policial. De este hecho resultó herido un integrante de la Policía Nacional. Tras este incidente, la Defensoría manifestó su solidaridad tanto con la institución policial como con el uniformado afectado, subrayando la gravedad del contexto en el que se produjeron los hechos.

Un día después, el 30 de septiembre, la estación de Policía de Nóvita fue blanco de otro ataque armado, en esta ocasión combinado: ráfagas de fusil y el lanzamiento de granadas transportadas por drones. Según el comunicado de la Defensoría del Pueblo, este nuevo atentado coincidió con la celebración religiosa que marcaba el cierre de las festividades patronales del municipio, lo que incrementó el riesgo para la población civil. Uno de los explosivos impactó una vivienda cerca de la estación policial, lo que obligó tanto a los feligreses como a los habitantes de la zona a buscar refugio.

El 1 de octubre se sumó un nuevo reporte de agresión, esta vez contra la estación de Policía de Río Iró. Según la Defensoría, estos hechos no solo pusieron en peligro la vida de la fuerza pública, sino que también expusieron a las comunidades que viven en las proximidades de las instalaciones afectadas. Asimismo, se señaló que se presentaron daños materiales en viviendas y patrimonios comunales.

De acuerdo con la entidad, estos atentados han sido atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (Eln), grupo armado ilegal que, según las recientes advertencias de la Defensoría, ha intensificado el uso de drones para transportar y detonar artefactos explosivos. Esta práctica representa una amenaza directa para la población civil, especialmente en lugares densamente habitados o próximos a bienes de carácter civil. Por ello, la Defensoría exigió al Eln respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y urgió a las autoridades de todos los niveles a reforzar las estrategias de prevención y protección frente a este nuevo riesgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el uso de drones con explosivos representa un riesgo adicional para la población civil en el Chocó?

La utilización de drones para transportar y lanzar explosivos pone en peligro a las comunidades que viven cerca de instalaciones policiales y bienes comunales, ya que estos artefactos pueden impactar viviendas y estructuras civiles, como lo demuestran los recientes hechos relatados por la Defensoría del Pueblo.

¿Cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo frente a estos ataques atribuidos al Eln?

La Defensoría del Pueblo denunció públicamente los ataques y exigió al Eln el respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario, al tiempo que pidió a las autoridades fortalecer las medidas de prevención y protección, en especial ante el creciente uso de drones en acciones armadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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