Una carta firmada por diez integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) expuso las diferencias que existen dentro de la organización sindical. El documento, titulado “Surge la CUT ‘Milagro’”, cuestiona las decisiones adoptadas por 11 de los 21 miembros de la dirección sobre una nueva distribución de cargos y la correlación de fuerzas.

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De acuerdo con los firmantes, esa nueva mayoría habría tomado las decisiones sin contar con los otros diez integrantes del Comité Ejecutivo. Uno de los principales puntos de la discusión es la continuidad de Fabio Arias como presidente de la CUT, pues los 11 miembros buscarían que permanezca en el cargo.

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La carta sostiene que ese sector no contempla alcanzar un nuevo acuerdo con los otros diez integrantes de la dirección. “Es imposible hacer un acuerdo con un sector del abelardismo y, a renglón seguido, decir que se puede presidir la CUT sin la participación y un acuerdo con los y las 10 de la CUT”, señala el documento.

Los autores también cuestionaron la composición de la nueva mayoría y mencionaron al sector del presidente de Sinaltrainagro, del que aseguran que manifestó su adhesión a Abelardo de la Espriella. Asimismo, hicieron referencia a un sector de Dignidad y Compromiso que, según la carta, se ha pronunciado en contra de que la CUT asuma una posición de oposición al Gobierno.

Para los diez dirigentes que suscribieron el documento, esta nueva distribución interna podría tener consecuencias sobre la postura de la central sindical frente al Ejecutivo. “Lo anterior es un mal mensaje para la CUT y para el conjunto de las organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas que hoy desarrollan la oposición al Gobierno”, afirma la carta.

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El pronunciamiento se conoce a pocas semanas del comienzo de las negociaciones del salario mínimo, en las que participan el Gobierno, las organizaciones sindicales y los representantes de los empleadores. En ese contexto, los firmantes hicieron un llamado a distintos sectores sociales, populares y políticos para contribuir a la unidad de la CUT y propusieron “reestructurar el enfoque que hoy se quiere imponer como CUT ‘milagro’, dada la nueva correlación de fuerzas”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.