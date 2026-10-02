Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una madre denunció públicamente hechos graves en la estación de Policía de Mariquita, Tolima, señalando que su hijo habría sido víctima de violencia física y psicológica mientras se encontraba bajo custodia policial. De acuerdo con la versión compartida por la mujer en redes sociales, el joven habría sufrido lesiones físicas, afectaciones psicológicas e incluso presuntos actos de tortura durante el tiempo que permaneció detenido en esa estación.

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En el video difundido, la madre relató que durante la custodia policial su hijo experimentó agresiones que, según sus palabras, incluyeron el uso de un trapo y agua, lo que ella calificó como un intento de ahogamiento. Asimismo, puso de manifiesto que, aunque reconoce el trabajo correcto de muchos policías, cuestiona el comportamiento de ciertos uniformados que, asegura, se habrían apartado de sus deberes legales.

Otra de las denuncias de la madre es la actitud de uno de los policías, quien supuestamente le dijo que su hijo era “un delincuente”. Frente a esta acusación, la mujer se preguntó públicamente sobre las razones detrás de ese señalamiento, recurriendo a la pregunta “¿A quién robó, a quién mató?”, expresando así su inconformidad y exigiendo claridad sobre los hechos en los que estaría supuestamente involucrado el joven.

La principal solicitud de la madre es que tanto los medios de comunicación como las entidades judiciales conozcan la denuncia y que se inicie una investigación exhaustiva sobre lo sucedido dentro de la estación de Policía de Mariquita. Busca que se esclarezcan las circunstancias en las cuales su hijo habría sido agredido mientras estaba bajo custodia y, en caso de comprobarse irregularidades, que se asuman las responsabilidades pertinentes.

Por el momento, las afirmaciones corresponden únicamente al testimonio hecho público por la madre y deberán ser verificadas por las autoridades legales correspondientes. La familia espera que la investigación permita aclarar las circunstancias que rodearon la reclusión del joven y que se determinen las acciones adecuadas según los resultados que arroje el proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los detalles de la denuncia por presunta agresión policial en Mariquita, Tolima?

La denuncia fue hecha por la madre de un joven que estuvo detenido en la estación de Policía de Mariquita, en el departamento del Tolima. Según la mujer, su hijo habría sufrido lesiones físicas, agresiones psicológicas y posibles actos de tortura, incluyendo el uso de trapo y agua durante su custodia. La madre pidió una investigación y señaló la conducta irregular de algunos policías, indicando también que uno de ellos llamó “delincuente” a su hijo.

¿Qué debe hacer una persona ante denuncias de violencia policial en Colombia?

Ante denuncias de violencia policial, como en el caso expuesto, la recomendación básica es buscar apoyo en medios de comunicación y entidades judiciales para que el hecho sea investigado. Según lo relatado, la madre hizo público el caso y solicitó que se adelante una indagación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de ser necesario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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