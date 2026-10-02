Por: CENET

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Una iniciativa respaldada por entidades europeas promete marcar un hito en la industria biotecnológica de Colombia y la región. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) anunció la aprobación de un financiamiento de hasta 35 millones de euros para la compañía colombiana VaxThera, especializada en el desarrollo de productos biotecnológicos. Este apoyo financiero, confirmado durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca impulsar la capacidad de producción de vacunas y medicamentos biológicos en el país, con el objetivo de incrementar la autonomía sanitaria y optimizar la respuesta ante futuras emergencias epidemiológicas. Según información del BEI, como primera fase, se desembolsará un préstamo de capital de riesgo por 15 millones de euros dirigido a la ampliación de la infraestructura productiva de VaxThera.

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El proyecto cuenta también con el respaldo de la Comisión Europea, a través de la estrategia Global Gateway, y contempla, además del préstamo, una subvención de asistencia técnica por 1,5 millones de euros. Este respaldo permitirá construir, adecuar y validar una nueva etapa de la planta industrial de VaxThera. Los recursos se emplearán en procesos clave como transferencia tecnológica y actividades de investigación y desarrollo, enfocados en vacunas y medicamentos biológicos, según información divulgada por las entidades participantes.

Uno de los componentes esenciales de la iniciativa es la ampliación de la capacidad productiva, que permitirá a VaxThera alcanzar una producción de hasta 250 millones de dosis anuales en condiciones normales. En situaciones de emergencia sanitaria o pandemia, se estima que podría llegar a fabricar entre 600 y 700 millones de dosis al año. Esto supondría un salto en la autosuficiencia regional, permitiendo tanto la fabricación propia de vacunas —tras obtener las correspondientes autorizaciones regulatorias— como la prestación de servicios de manufactura a desarrolladores externos. En el comunicado, Ambroise Fayolle, vicepresidente del BEI, destacó que la inversión fortalecerá la capacidad de investigación y manufactura de vacunas, y ayudará a la preparación regional para futuros retos sanitarios.

Por su parte, Jozef Síkela, comisario europeo de Asociaciones Internacionales, subrayó que el proyecto está orientado a construir la resiliencia sanitaria mundial desde el ámbito local, a través de inversiones e innovación. Jorge Emilio Osorio, director ejecutivo de VaxThera, señaló que esta alianza permitirá avanzar en infraestructura, investigación y formación de talento especializado, consolidando las capacidades de la compañía.

El fortalecimiento de la biotecnología local también responde a la urgencia de reducir la dependencia de vacunas importadas, opción que se mostró vulnerable durante la pandemia de covid-19 por las restricciones en el suministro global. Finalmente, el proyecto aborda una de las principales dificultades del sector: el acceso a financiación a largo plazo, clave para la investigación, desarrollo y superación de barreras regulatorias, al tiempo que fomenta la generación de empleo y refuerza el ecosistema innovador colombiano.

¿Cómo beneficia el financiamiento del BEI a la producción de vacunas en Colombia?

El financiamiento anunciado por el Banco Europeo de Inversiones está dirigido a fortalecer la infraestructura y capacidades de VaxThera, permitiendo aumentar la producción anual de vacunas en Colombia. Con estos recursos, la empresa podrá completar procesos productivos, ofrecer servicios a terceros y responder mejor ante emergencias, disminuyendo la dependencia de insumos importados y aumentando la autonomía sanitaria regional.

¿Qué retos enfrenta el sector biotecnológico colombiano para producir vacunas?

El sector biotecnológico en Colombia enfrenta barreras como los altos costos iniciales de investigación, la necesidad de financiamiento a largo plazo, largos periodos de desarrollo y riesgos regulatorios. La falta de inversión y asistencia técnica ha sido una dificultad central, que el respaldo europeo busca atender, facilitando así el surgimiento de capacidades locales y fortalecimiento del talento científico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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