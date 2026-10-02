En octubre de 2026, las tasas de los CDT a 365 días en Colombia se ubican entre 8,16% y 13,49% efectivo anual, según cifras de la Superintendencia Financiera con corte al 30 de septiembre.

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Banco Pichincha lidera la oferta con una tasa de 13,49%, seguido por KOA Compañía de Financiamiento, con 13,09%, y Ban100, con 12,93%.

Entre los bancos también destacan Banco W, con 12,84%; Finandina, 12,74%; Banco Contactar, 12,72%; Bancamía, 12,69%, y Banco Unión, 12,58%.

En las compañías de financiamiento, además de KOA, aparecen Iris, con 12,86%, y Credifamilia, con 12,68%. Nu Colombia ofrece 11% para este plazo.

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En las cooperativas, Cotrafa presenta la tasa más alta, con 9,93%, seguida por JFK Cooperativa Financiera, con 9,51%.

La oferta muestra diferencias importantes entre entidades, por lo que comparar puede tener un impacto relevante en el rendimiento final. Sin embargo, la tasa no debería ser el único criterio.

También es importante revisar el monto mínimo de apertura, el plazo, la forma de pago de intereses y las condiciones para mantener el dinero invertido.

Además, se recomienda verificar que la entidad tenga cobertura del seguro de depósitos de Fogafín.

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