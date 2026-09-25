Comprar un vehículo en el Salón Internacional del Automóvil no necesariamente significa tener que pagar todo el carro de contado. La feria reúne marcas, concesionarios y entidades financieras que permiten a los visitantes consultar alternativas de financiación y adelantar el estudio de crédito.

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Tal como sucedió en la edición de 2025, realizada entre el 14 y el 23 de noviembre en Corferias, este 2026 la organización también incluirá una zona de financiación con entidades financieras y servicios relacionados con la compra de vehículos.

Pero antes de firmar un crédito hay varias preguntas que conviene resolver: ¿qué entidades prestan dinero para comprar un carro?, ¿qué documentos piden?, ¿se puede solicitar el crédito estando reportado en Datacrédito? y cuánto tarda realmente el desembolso?

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¿Qué bancos y entidades financieras ofrecen créditos de vehículo en el Salón del Automóvil?

No existe un listado único que indique que todos los bancos del país participan en cada edición de la feria. La presencia puede cambiar según el año y las alianzas comerciales de las marcas.

Para la edición de 2025 hay evidencia pública de participación de distintas entidades y compañías de financiación.

Por ejemplo, BBVA Colombia informó que estuvo presente en el Salón del Automóvil 2025 y ofreció financiación para vehículos, con un proceso de estudio de crédito que la entidad describió como hecho en minutos. También señaló condiciones especiales para vehículos híbridos y eléctricos.

Confirmeza también anunció oficialmente su participación en la edición 2025, con un stand en el pabellón 6, nivel 1, y asesores ubicados además en los espacios de KIA, JAC, KARRY, JETOUR y FAW para atender solicitudes de financiación. La compañía indicó que los visitantes podían iniciar el trámite y, si cumplían los requisitos, obtener una aprobación el mismo día.

Por su parte, Finanzauto registró en sus términos y condiciones una campaña asociada al Salón del Automóvil 2025 para solicitudes de crédito de vehículo radicadas durante el evento y posteriormente desembolsadas.

También hubo opciones de financiación directamente asociadas a determinadas marcas. Renault, por ejemplo, informó que durante el Salón ofrecía financiación a través de RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, actualmente Mobilize Financial Services, con alternativas para vehículos nuevos y usados.

Por eso, si una persona busca un crédito específicamente durante la feria, lo más preciso es consultar qué entidades están disponibles para la marca y el vehículo que quiere comprar, en lugar de asumir que todos los bancos ofrecen el mismo producto en el evento.

¿Qué requisitos piden los bancos para preaprobar un crédito en el Salón del Automóvil?

Los requisitos cambian según la entidad, el tipo de vehículo y el perfil del solicitante, pero normalmente el estudio busca comprobar aspectos como identidad, ingresos, capacidad de pago, nivel de endeudamiento e historial crediticio.

Por ejemplo, BBVA Colombia establece para su crédito de vehículo nuevo o usado unos ingresos mínimos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes para asalariados, pensionados e independientes cuando se trata de créditos con prenda. Para créditos sin prenda, señala un ingreso mínimo de 6 salarios mínimos. La aprobación está sujeta a sus políticas de riesgo y al perfil del cliente.

Entre los documentos que puede solicitar una entidad están:

Cédula de ciudadanía o documento de identificación.

Soportes de ingresos.

Certificación laboral, en el caso de empleados.

Extractos bancarios, según el tipo de solicitante.

Documentos que acrediten ingresos para trabajadores independientes.

Información sobre las obligaciones financieras vigentes.

Documentación relacionada con el vehículo que se pretende financiar.

Los requisitos exactos pueden cambiar. Por eso, llevar documentos que permitan demostrar los ingresos y la capacidad de pago puede facilitar el estudio, pero no significa que el crédito vaya a ser aprobado automáticamente.

La Superintendencia Financiera de Colombia señala que las entidades deben evaluar diferentes variables para decidir sobre una solicitud de crédito, entre ellas la capacidad de pago, el nivel de endeudamiento y las garantías.

(Vea también: ¿Qué tecnología y lujos se puede encontrar en el Salón del Automóvil 2026? Así puede engallar su carro)

¿Preaprobación y aprobación del crédito significan lo mismo?

No necesariamente.

Una preaprobación o viabilidad inicial indica que, con la información disponible y bajo determinados parámetros, el solicitante podría acceder a financiación. La aprobación definitiva puede requerir documentos adicionales, validaciones y el cumplimiento de las condiciones del crédito.

Por eso, una persona que recibe una respuesta positiva durante la feria todavía debe confirmar qué condiciones quedan pendientes antes del desembolso.

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¿Es posible solicitar un crédito de vehículo si estoy reportado en Datacrédito?

Tener un reporte negativo en Datacrédito no significa automáticamente que una persona tenga prohibido solicitar un crédito de vehículo.

La Superintendencia Financiera explica que las entidades vigiladas no pueden negar un crédito exclusivamente por la existencia de un reporte negativo. Para tomar la decisión deben considerar otras variables, como la capacidad de pago, el nivel de endeudamiento y las garantías.

Esto no significa que una persona reportada tenga garantizada la aprobación.

Cada entidad tiene sus propias políticas de riesgo y puede considerar el historial de pago junto con el resto de la información financiera del solicitante. La decisión final corresponde a la entidad que estudia el crédito.

Además, es importante recordar que Datacrédito registra tanto información positiva como negativa. Tener historial crediticio no significa necesariamente tener un reporte negativo. Experian Colombia explica que las personas pueden presentar información positiva, relacionada con el cumplimiento de obligaciones, o negativa, asociada con mora o incumplimiento.

(Vea también: ¿Desde qué precio se puede comprar camioneta o SUV en el Salón del Automóvil? Hay varias opciones)

Opciones de financiación en el Salón del Automóvil

Durante el Salón del Automóvil, los compradores pueden encontrar diferentes opciones de financiación ofrecidas por bancos y entidades especializadas, aunque las condiciones dependen de la marca, el vehículo y el perfil del solicitante.

Entre las entidades consultadas están BBVA Colombia, Confirmeza, Finanzauto y RCI Colombia/Mobilize Financial Services. Para solicitar un crédito suelen pedir documentos de identificación, soportes de ingresos y, según el caso, certificación laboral, extractos y datos del vehículo.

Pero además, para esto varias entidades financieras permiten no solo separar el vehículo nuevo con un millón de pesos e ir pagando la cuota inicial en varios meses, sino que también que permiten entregar el auto anterior como parte de pago.

¿Qué puede hacer una persona antes de solicitar el crédito?

Una opción es consultar previamente su historia de crédito para conocer qué información aparece registrada y verificar que los datos estén actualizados.

Si existe un reporte que considera incorrecto, puede solicitar su revisión o rectificación ante la entidad que reportó la información y seguir los mecanismos correspondientes.

¿Cuánto tarda el desembolso del crédito firmado en el Salón del Automóvil?

Esta es una de las preguntas que más puede generar confusión porque la aprobación del crédito y el desembolso no son necesariamente inmediatos ni ocurren al mismo tiempo.

Durante la feria, algunas entidades pueden ofrecer estudios rápidos o incluso informar una aprobación el mismo día. Confirmeza, por ejemplo, anunció para el Salón del Automóvil 2025 la posibilidad de hacer el trámite en feria y obtener aprobación el mismo día si se cumplían los requisitos.

BBVA también comunicó durante el Salón de 2025 que contaba con un estudio de crédito en minutos.

Sin embargo, eso no significa necesariamente que el dinero sea desembolsado ese mismo día.

Después de la aprobación pueden quedar procesos como:

Firma y formalización del crédito.

Validación de documentos.

Constitución de la garantía sobre el vehículo, cuando corresponda.

Contratación de los seguros requeridos.

Entrega de la documentación del vehículo.

Facturación.

Matrícula.

Coordinación del desembolso con el concesionario.

Por ejemplo, BBVA establece que la aprobación del crédito está sujeta a sus políticas de riesgo y a las condiciones del perfil del cliente.

En el caso de Finanzauto, los términos de su campaña relacionada con el Salón del Automóvil 2025 diferenciaban expresamente entre radicar la solicitud y que posteriormente se haráel desembolso efectivo del crédito, lo que muestra que ambos momentos forman parte de etapas distintas del proceso.

Por eso, no hay un número universal de horas o días que aplique a todos los créditos firmados en el Salón del Automóvil.

El tiempo final depende de la entidad financiera, de que el cliente entregue correctamente los documentos y de que se completen las condiciones necesarias para desembolsar el dinero.

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¿Qué debe preguntar antes de aceptar un crédito en el Salón del Automóvil?

Antes de firmar, además de preguntar por la tasa y la cuota mensual, conviene confirmar:

¿Cuál es la tasa efectiva anual y nominal mensual?

¿Cuánto dinero financiará realmente la entidad?

¿Cuánto debo pagar de cuota inicial?

¿Cuál será el valor total aproximado que terminaré pagando?

¿La tasa es fija o variable?

¿Qué seguros son obligatorios?

¿Hay costos asociados a la garantía o prenda?

¿La aprobación es definitiva o está pendiente de alguna validación?

¿Qué documentos faltan para realizar el desembolso?

¿Cuál es la fecha estimada del desembolso?

¿El dinero se entrega al comprador o directamente al concesionario?

La Superintendencia Financiera recomienda que el consumidor suministre información clara y verificable durante el estudio y, si el crédito es aprobado, confirme el monto y la fecha del desembolso, además de la fecha y valor de la primera cuota.

¿Cuánto tiempo se demoran en entregar el carro comprado en el Salón del Automóvil?

El tiempo depende de cada marca y del modelo escogido. Sin embargo, la mayoría de marcas estima su entrega a las dos semanas de haberse terminado el evento. Otras pueden demorarse hasta mes y medio después de terminar el evento.

(Vea también: Desde cuánto se puede comprar un carro eléctrico o híbrido en el Salón del Automóvil 2026)

¿Qué debe tener en cuenta antes de sacar un crédito de vehículo en feria?

El Salón del Automóvil puede concentrar en un mismo lugar la oferta de vehículos, concesionarios y financiación, pero las condiciones del crédito siguen dependiendo de la entidad financiera y del perfil de cada solicitante.

Una aprobación rápida en feria no necesariamente significa que el desembolso será inmediato. Del mismo modo, estar reportado en Datacrédito no implica automáticamente que una persona no pueda solicitar financiación, aunque su historial sí puede formar parte del análisis de riesgo.

Por eso, antes de firmar, lo más importante es conocer quién financia el vehículo, qué condiciones ofrece, qué documentos faltan y en qué momento exacto se realizará el desembolso.

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