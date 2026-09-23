El Salón del Automóvil 2026 no solo sirve para conocer los carros que podrían convertirse en la próxima compra. También es una vitrina para ver cómo la tecnología está cambiando la experiencia al volante y encontrar accesorios para mejorar el vehículo que ya tiene en casa.

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(Vea también: Qué carro debería comprar en el Salón del Automóvil 2026, según el estilo de vida que tenga)

En las últimas ediciones, la feria ha reunido desde vehículos híbridos y eléctricos hasta sistemas de asistencia para el conductor, cámaras, pantallas, accesorios de personalización y diferentes soluciones para hacer más cómodo el día a día dentro del carro. En 2025, por ejemplo, Corferias destacó la presencia de novedades en diseño, tecnología, inteligencia artificial y nuevas funcionalidades, además de un espacio específico para accesorios, autopartes y servicios.

Para 2026 habrá que esperar la oferta definitiva de los expositores, pero estas son algunas de las tecnologías y accesorios que los visitantes pueden tener en el radar.

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¿Qué novedades en tecnología automotriz llegarán al Salón?

Una de las principales tendencias que se pueden encontrar en el sector automotor colombiano es que el carro está dejando de ser simplemente un medio de transporte para convertirse en una especie de dispositivo tecnológico con ruedas.

Las asistencias para el conductor son un buen ejemplo. Cada vez es más común encontrar sistemas que ayudan a detectar vehículos en los puntos ciegos, alertan sobre tráfico cruzado, mantienen el carro dentro del carril, activan el frenado de emergencia o facilitan las maniobras de parqueo.

Las cámaras de 360 grados también han ganado espacio. Estos sistemas utilizan varias cámaras ubicadas alrededor del vehículo para mostrar en la pantalla una vista del entorno y facilitar las maniobras en espacios reducidos. Ford, por ejemplo, ofrece sistemas que combinan cuatro cámaras para mostrar una visión alrededor del vehículo.

El carro también se está volviendo una pantalla

La tecnología del interior es otro de los puntos que vale la pena mirar. Pantallas táctiles, conectividad inalámbrica, Apple CarPlay, Android Auto, cargadores inalámbricos y comandos por voz hacen parte de una tendencia que ya está presente en diferentes segmentos.

Vehículos con asistentes de conducción, cámaras de 360 grados, parqueo autónomo, carga inalámbrica para celulares y otras funciones que antes estaban reservadas principalmente para vehículos de mayor precio, son algunos de los principales atractivos para esta edición del 2026.

También hay que poner la mirada en los vehículos eléctricos e híbridos. Este segmento tendrá un protagonismo importante con modelos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables y diferentes soluciones para responder a las dudas sobre autonomía y carga, pues es una industria que está creciendo en el país cada vez más.

Entre los accesorios que podrían llamar la atención están los cargadores portátiles para vehículos eléctricos. Actualmente se encuentran opciones de 3,5 kW en Colombia desde aproximadamente $350.000-$400.000, aunque modelos de otras características pueden superar los $700.000 o incluso $1,5 millones.

La diferencia está en aspectos como potencia, tipo de conector, voltaje, longitud del cable y compatibilidad con el vehículo.

¿Habrá un pabellón exclusivo de accesorios y personalización?

Aunque aún no hay información oficial sobre los pabellones para la edición del 2026, si se toma como referencia la edición anterior, los visitantes sí tuvieron un espacio específico para este tipo de productos.

En 2025, el pabellón 6, nivel 1, estuvo destinado a accesorios, autopartes y servicios complementarios. Allí se encontraban desde llantas hasta productos para darle un toque más personal al vehículo.

Para 2026 habrá que confirmar la distribución oficial de los pabellones, pero la presencia de este tipo de oferta hace parte de la feria y es uno de los espacios que pueden resultar interesantes para quienes ya tienen carro y no necesariamente están pensando en comprar otro.

La oferta puede ir desde elementos relativamente sencillos hasta modificaciones que cambian por completo la apariencia o las funciones del vehículo: rines, llantas, sistemas de sonido, pantallas, cámaras, iluminación, accesorios para el interior y diferentes productos de personalización.

También pueden aparecer negocios especializados en instalación. Por eso, más que preguntar únicamente cuánto cuesta un accesorio, vale la pena averiguar si el precio incluye montaje, cuánto cuesta instalarlo por separado y qué garantía ofrece el establecimiento.

No todo lo tecnológico viene instalado de fábrica

Esta es quizá una de las posibilidades más llamativas del área de accesorios. Un carro que salió del concesionario sin cámara de reversa, pantalla o ciertos sistemas de asistencia puede recibir algunos de estos elementos posteriormente.

Eso sí, no significa que cualquier accesorio sea compatible con cualquier vehículo. Antes de comprar conviene preguntar por la compatibilidad, la instalación y si el dispositivo puede afectar funciones originales del carro.

Por ejemplo, actualmente se encuentran sistemas universales de monitoreo de punto ciego desde unos $200.000, mientras que soluciones más sofisticadas pueden acercarse o superar los $500.000.

En el caso de las cámaras 360 grados, también existen alternativas de instalación posterior, aunque su precio depende del número de cámaras, la calidad de imagen y la pantalla con la que se integren.

(Vea también: Todo lo que debe saber si quiere ir a ver motos o comprar accesorios en el Salón del Automóvil 2026)

¿Qué accesorios baratos se pueden comprar y con descuentos en el Salón?

No todo lo que se encuentra en el Salón implica gastar millones de pesos. Entre los accesorios hay productos que pueden servir para actualizar el carro sin que la compra se convierta en una segunda cuota del vehículo.

Uno de los ejemplos son las pantallas y radios multimedia. En el mercado colombiano actualmente se encuentran equipos básicos de 7 pulgadas desde aproximadamente $130.000-$150.000, mientras que opciones con Android, CarPlay, Android Auto y otras funciones pueden ubicarse entre $400.000 y $600.000, dependiendo de la marca y las características.

También están las cámaras de seguridad o dashcams, cámaras de reversa, sensores de parqueo y otros dispositivos destinados a mejorar la visibilidad alrededor del vehículo.

Las opciones más sencillas pueden encontrarse por algunos cientos de miles de pesos, mientras que los sistemas con varias cámaras, mayor resolución o funciones adicionales pueden subir considerablemente de precio.

De los accesorios pequeños a los gustos más costosos

Para quienes simplemente quieren tener el carro más organizado o cómodo, también hay productos de menor valor: soportes para celular, cargadores, organizadores, infladores, aspiradoras portátiles, accesorios para limpieza, tapetes y diferentes elementos para el interior.

Y en el otro extremo están los accesorios que pueden convertirse en una inversión mucho mayor: rines, llantas, sistemas de sonido completos, pantallas de mayor tamaño o modificaciones estéticas.

La ventaja de una feria de este tipo es que varios vendedores se concentran en un mismo lugar, por lo que el visitante puede comparar productos y preguntar por paquetes que incluyan instalación.

También, seguramente habrá descuentos, estos dependerán de las posibilidades de cada expositor, pero, así como sucede en las grandes zonas comerciales de Bogotá, muchísimos vendedores van a esta feria para ofrecer artículos con un descuento del 5 o el 10 %, dependiendo el producto.

Al final, el atractivo del Salón no está solamente en ver los carros nuevos. También está en descubrir qué tanta tecnología se puede incorporar a un vehículo y cuánto puede cambiar la experiencia de manejarlo sin necesidad de comprar un carro completamente nuevo.

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