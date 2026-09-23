El Salón del Automóvil, que será del 12 al 21 de noviembre, no es una feria exclusiva de carros. Aunque buena parte de su exhibición está concentrada en vehículos de cuatro ruedas, las motocicletas también hacen parte de la oferta del evento y tienen un espacio dentro de la industria que se reúne en Corferias.

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De hecho, el perfil oficial de expositores del Salón contempla a ensambladoras y representantes de marcas de motocicletas, además de empresas relacionadas con productos, equipos y servicios del sector automotor.

Para la edición de este 2026 aún no se ha dado a conocer en qué pabellón estarán las motocicletas, pero sí hay varias marcas que van con frecuencia a este tipo de eventos y seguro tendrán su espacio en el recinto.

Pero, los moteros que visiten el evento tendrán una experiencia que va más allá de mirar modelos y preguntar cuánto cuestan.

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Tecnología y seguridad para las motos

Uno de los temas que puede despertar interés entre los motociclistas es la evolución tecnológica de los vehículos. Aunque el Salón no es exclusivamente una feria de motocicletas, la presencia de fabricantes, empresas de componentes y compañías relacionadas con movilidad permite acercarse a algunas de las tecnologías que están transformando el sector.

Entre ellas están los sistemas de asistencia y seguridad, las soluciones de iluminación, los tableros digitales, la conectividad, los sistemas de navegación y diferentes dispositivos que buscan hacer más segura y práctica la conducción.

La movilidad eléctrica también tiene un espacio importante. Hay una oferta amplia de vehículos electrificados y nuevas tecnologías, por lo que los visitantes interesados en motos eléctricas pueden encontrar un punto de comparación para entender hacia dónde avanza este tipo de movilidad.

Eso sí, la programación específica de motocicletas y las tecnologías que estarán disponibles en la edición 2026 todavía deben ser confirmadas por la organización.

Accesorios y equipos para quienes viven sobre dos ruedas

Otro punto de interés está en los accesorios. El Salón incluye dentro de su perfil comercial a fabricantes, distribuidores y representantes de productos, equipos y servicios relacionados con el sector automotor.

Para un motociclista, esto puede traducirse en una oportunidad para buscar elementos como sistemas de comunicación, soportes para teléfonos, soluciones de iluminación, accesorios para almacenamiento, productos de mantenimiento y otros complementos para el vehículo.

También es posible encontrar productos relacionados con el cuidado y la personalización, aunque la oferta concreta de 2026 dependerá de los expositores que participen.

(Vea también: ¿Quiere proteger su carro? Los accesorios de seguridad que encontraría en el Salón del Automóvil)

Experiencias para los visitantes

El Salón tampoco se limita a caminar entre vehículos. Normalmente, hubo simuladores de carreras, carros a control remoto, colecciones de vehículos clásicos y diferentes demostraciones en vivo. Algunas marcas incluso instalaron rampas, pistas y estructuras para mostrar las capacidades de sus vehículos.

Esto no significa que todas esas actividades vayan a repetirse exactamente en 2026 ni que estén diseñadas exclusivamente para motociclistas, pero sí muestra que la visita puede tener un componente de entretenimiento además de la exhibición comercial.

Para quienes buscan experiencias específicamente relacionadas con motos, hay que tener en cuenta que Corferias también organiza Expo2Ruedas, un evento especializado en movilidad sobre dos ruedas que en 2025 contó con test rides de motos de combustión y eléctricas, exhibiciones deportivas, accesorios, repuestos y otras actividades dirigidas al público motero.

Un espacio para comparar antes de cambiar de vehículo

El atractivo del Salón para un motociclista también puede estar en comparar distintas formas de movilidad. En un mismo recorrido puede encontrarse con motocicletas, automóviles, SUV, vehículos eléctricos y otras alternativas del sector automotor.

El evento es un espacio para quienes están interesados en adquirir autos, motos, SUV, vehículos utilitarios y de carga ligera, entre otros. Así que quien llegue buscando únicamente una moto puede terminar encontrando algo más: nuevas tecnologías, accesorios, soluciones de movilidad eléctrica, experiencias y una mirada más amplia sobre cómo está cambiando la manera de transportarse.

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