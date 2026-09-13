Una moto puede comenzar a presentar pequeñas señales de desgaste que algunos conductores terminan pasando por alto. Un ruido diferente al habitual, dificultad para encenderla o una pérdida de potencia pueden parecer problemas menores, pero también pueden ser indicios de una falla que, con el tiempo, termine afectando componentes más costosos.

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En motocicletas de menos de 200 cc, una reparación de motor puede costar entre 500.000 y 3’000.000 de pesos, dependiendo del daño y de las piezas que sea necesario cambiar. Por eso, reconocer algunos síntomas y atenderlos antes de que avancen puede evitar que una avería termine convirtiéndose en un problema de mayor magnitud.

Entre las señales que requieren atención está el consumo excesivo de aceite o la aparición de fugas. También deben generar alerta los ruidos metálicos, las vibraciones inusuales y una pérdida de potencia que no hacía parte del comportamiento normal de la moto.

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Los problemas para arrancar, los apagados repentinos y las fallas frecuentes en las luces son otras situaciones que conviene revisar. En estos casos, el origen puede estar en diferentes componentes, por lo que es necesario determinar qué está provocando el comportamiento antes de continuar utilizando el vehículo con normalidad.

El sistema de frenos también entrega señales que no deberían ignorarse. Una mayor distancia para detenerse o vibraciones al momento de frenar pueden indicar que requiere una revisión. Lo mismo ocurre con las llantas: una pérdida frecuente de presión o un desgaste irregular pueden afectar el comportamiento de la motocicleta durante la conducción.

Expertos de Hero Motos Colombia señalan que una de las formas de evitar reparaciones de mayor costo es cumplir con los mantenimientos establecidos para cada vehículo. Santiago Arbeláez, director de Posventa de la compañía, explica que estos controles permiten detectar posibles novedades y hacer seguimiento al estado de la motocicleta.

En el caso de los modelos de la marca, la primera revisión está establecida a los 500 kilómetros o 60 días después de la entrega, lo que ocurra primero. Después, los controles se programan cada 3.000 kilómetros o 90 días. Estos intervalos pueden cambiar dependiendo del fabricante y del modelo, por lo que cada motociclista debe consultar las indicaciones correspondientes a su vehículo.

Además de los mantenimientos periódicos, hay algunas comprobaciones básicas que pueden hacerse con frecuencia. Revisar el nivel de aceite, verificar la presión de las llantas, comprobar el funcionamiento de las luces y los frenos y mantener la cadena con la tensión y lubricación adecuadas son algunas de ellas.

El estado de la moto también puede verse afectado por sobrecargas o por un uso diferente al recomendado por el fabricante. Por eso, ante un cambio repentino en su funcionamiento, lo recomendable es buscar una revisión antes de que el problema avance.

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Una falla que inicialmente parece sencilla puede terminar comprometiendo otras partes de la motocicleta y elevar considerablemente el costo de la reparación. En ese sentido, prestar atención a los cambios en el comportamiento del vehículo y cumplir con el mantenimiento correspondiente puede evitar que una señal de alerta termine convertida en una cuenta de varios millones de pesos.

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