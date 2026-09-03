Por: VALORA ANALITIK

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Mediante un proyecto de ley, el senador Luis Carlos Rúa busca que los peajes en Colombia tengan una serie de regulaciones y modificaciones que incluirían la distancia entre los puntos de recaudo.

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El proyecto propone puntualmente fijar un límite cercano a los 150 kilómetros de distancia entre cada caseta de cobro.

Según el proyecto, la modificación para los peajes en Colombia responde a la falta de una reglamentación unificada sobre la ubicación de estas estructuras. En la exposición de motivos se señala que existen casos con casetas separadas por distancias de apenas 1,5 kilómetros.

Peajes en Colombia tendrían cambio que regularía la distancia entre puntos

Adicionalmente, la iniciativa plantea la creación de un registro único centralizado para coordinar las concesiones y las entidades administradoras.

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De esta manera, según se indica en la propuesta, se evitaría la instalación de casetas sin una adecuada comunicación entre los sectores viales o regionales.

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Finalmente, se pretende implementar controles y tarifas diferenciales para los peajes en Colombia, enfocados en las personas que residen o transitan habitualmente por las zonas donde operan dichos puntos.

Asimismo, se busca que los recursos recaudados en las casetas pasen a un fondo único e independiente que garantice de forma continua el mantenimiento de la red vial del país.

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