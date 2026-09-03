GeoPark anunció su entrada al mercado petrolero de Venezuela mediante la adquisición y operación del bloque Bare, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las principales zonas de hidrocarburos del país.

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La compañía suscribirá un contrato de participación productiva por 25 años con PDVSA Petróleo S.A., bajo el nuevo marco contractual venezolano.

El proyecto contempla un ambicioso plan de redesarrollo para aumentar la producción y mejorar el factor de recobro del campo. Actualmente, Bare produce cerca de 11.000 barriles diarios, pero su potencial máximo se estima entre 85.000 y 95.000 barriles por día.

GeoPark calcula una producción neta acumulada de unos 400 millones de barriles y espera elevar su producción total, junto con el crecimiento de Vaca Muerta en Argentina, a entre 75.000 y 85.000 barriles equivalentes diarios para 2030.

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La operación también modificará el control accionarial de GeoPark. La empresa emitirá 42,1 millones de acciones al Grupo Gilinski, a US$12,22 cada una, lo que permitirá al conglomerado colombiano alcanzar inicialmente cerca de 56,3 % de las acciones y convertirse en accionista controlante.

La participación podría subir hasta 58,4 %. Además, Gilinski lanzará una OPA estimada en US$100 millones.

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