Por: Mall y Retail

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El Mapa Nacional del Retail 2026 de Mall & Retail analiza el desempeño de 450 empresas presentes en los centros comerciales del país, agrupadas en 22 categorías, y en esta edición pone la lupa sobre una de las más amplias y cambiantes: ropa interior.

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El segmento no se limita al brasier y el panty tradicional; incluye también vestidos de baño, fajas o prendas de control y lencería, cuatro universos que cada vez se cruzan más. La transformación viene del consumidor. La comodidad dejó de ser un atributo secundario para convertirse en una condición de compra: ganan terreno los brasieres sin aro, las copas suaves, las prendas seamless y los materiales elásticos y transpirables. Al mismo tiempo, la estética se volvió más visible. Bodies, bralettes, encajes y prendas moldeadoras pasan a formar parte del vestuario exterior; el shapewear migra de la compresión extrema hacia propuestas que moldean sin oprimir y los vestidos de baño se acercan al resortwear.

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La categoría ya no vende únicamente funcionalidad: vende bienestar, seguridad, versatilidad y expresión personal. Esa evolución también se observa internacionalmente en la incorporación de la lencería al vestuario exterior y en una nueva generación de prendas de control que privilegia tecnología, diseño y comodidad.

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Las 23 empresas incluidas en el análisis registraron ingresos operacionales conjuntos por $3,497 billones en 2025, con un crecimiento del 5,9%. El resultado también revela una categoría altamente concentrada: las tres primeras compañías explican 71,3% de la facturación total y Leonisa, por sí sola, participa con 48,1%. Detrás del líder aparecen Lili Pink/Yoi, con $594.274 millones y un crecimiento de 14,8%, y Feria del Brasier/Solo Kukos, con $218.367 millones y un avance de 5,9%.

El desempeño muestra dos caminos competitivos: marcas que construyen valor alrededor de tecnología, diseño y especialización, y operadores que ganan escala mediante precios accesibles, amplitud de surtido, promociones frecuentes y redes físicas de alta capilaridad. En ambos casos, la integración entre tiendas y canales digitales dejó de ser complementaria para convertirse en estructural.

Leonisa mantiene una ventaja difícil de disputar. En 2025, el ecosistema empresarial con el que atiende el mercado alcanzó ingresos consolidados por $1,68 billones, un crecimiento de 3,6%. Su estructura integra tres compañías con funciones complementarias: Girdle & Lingerie, enfocada en la operación internacional; Votre Passion, que soporta la venta directa y el tradicional negocio por catálogo; y Distribuidora Colombiana de Sentimientos de Belleza, encargada del retail y los puntos de venta directos. Esa arquitectura explica buena parte de su fortaleza: Leonisa no depende de un solo canal. Combina tiendas, catálogo, comercio electrónico, mayoristas y operación internacional, y ha convertido la innovación textil en una barrera competitiva con desarrollos en control, soporte, postura y telas de alto desempeño. La marca comercializa alrededor de 40 millones de prendas anuales en más de 100 países y cuenta con una red que supera las 130 tiendas físicas en el mundo. Su capacidad para extenderse hacia shapewear, vestidos de baño y ropa deportiva, sin abandonar la especialización en ajuste y conocimiento del cuerpo femenino, continúa siendo uno de sus mayores diferenciales.

El segundo lugar lo ocupa Lili Pink/Yoi, que con $594.274 millones creció 14,8%, uno de los avances más fuertes entre los jugadores de mayor escala. Su modelo se apoya en alta frecuencia de compra, precios accequibles, novedades permanentes y una red física intensiva. La compañía había alcanzado alrededor de 540 puntos de venta en Colombia bajo Lili Pink y Yoi, mientras su expansión internacional sumaba cerca de 189 tiendas en 13 países.

La tercera posición corresponde a Feria del Brasier/Solo Kukos, con $218.367 millones y un crecimiento de 5,9% que incluye Marrocar y Mujer Latina. Su fortaleza está en un ecosistema que combina marcas propias y de terceros, promociones de alta rotación y una red cercana a 135 establecimientos entre tiendas, agencias y outlets. El Top 3 confirma que no existe una sola fórmula ganadora: Leonisa construye liderazgo desde tecnología, marca y multicanalidad; Lili Pink desde volumen, accesibilidad y expansión regional; y Feria del Brasier desde surtido, precio y cercanía.

Dentro de los jugadores que vienen ganando protagonismo sobresalen Agua Bendita y Fajas M&D, dos compañías colombianas que representan caminos diferentes de especialización dentro de la categoría. Agua Bendita, enfocada principalmente en vestidos de baño y resortwear, alcanzó ingresos por $132.788 millones en 2025, con un crecimiento de 11,8%, consolidando una propuesta basada en diseño, identidad latinoamericana, trabajo artesanal y una fuerte vocación internacional.

Por su parte, Fajas M&D registró ventas por $78.746 millones, con un aumento de 16,9%, uno de los mayores crecimientos de la categoría. Su especialización en prendas de control la posiciona en un segmento que está migrando de la compresión tradicional hacia soluciones más cómodas, funcionales y estéticas. En conjunto, ambas marcas evidencian cómo el negocio de la ropa interior amplía sus fronteras hacia propuestas donde diseño, tecnología, bienestar y especialización son cada vez más determinantes.

El ranking de crecimiento introduce nuevos protagonistas. Oysho encabezó el avance entre las compañías analizadas, con ingresos por $28.783 millones y una variación de 20,7%. Le siguieron Unico Interior, con $26.358 millones y un crecimiento de 18,9%, y Fajas M&D, con $78.746 millones y un aumento de 16,9%.

El caso de Oysho es especialmente revelador porque muestra cómo se están moviendo las fronteras de la categoría. La marca de Inditex nació vinculada a la lencería, pero hoy concentra buena parte de su propuesta en activewear, fitness, yoga, pilates y running, acercándose cada vez más a la moda deportiva.

En Colombia opera actualmente cinco establecimientos: El Tesoro en Medellín, Buenavista II en Barranquilla, Parque La Colina y Calle 82 en Bogotá, y Jardín Plaza en Cali, complementados por el canal digital. Su Oysho Training App, con sesiones, retos y programas de entrenamiento, lleva la relación con la consumidora más allá de la venta y construye comunidad alrededor del movimiento. Esa combinación de producto, contenido, tecnología y bienestar ayuda a explicar por qué un operador nacido desde la ropa íntima se está convirtiendo en un competidor cada vez más relevante dentro del universo deportivo.

Hacia adelante, la ropa interior será una categoría cada vez menos “interior”. El crecimiento vendrá de la convergencia entre lencería, shapewear, moda deportiva, sleepwear y prendas exteriores; de telas más ligeras y funcionales; de productos que ofrezcan soporte sin sacrificar comodidad; y de diseños suficientemente cuidados para que la prenda pueda mostrarse.

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También ganarán peso la inclusión de tallas y morfologías, la personalización del ajuste, la asesoría apoyada en tecnología y la sostenibilidad. La tienda física seguirá siendo decisiva porque la prueba, el tacto y el fitting pesan más que en otras categorías, pero deberá convivir con un consumidor que investiga, compara y recompra digitalmente.

Para las marcas, el reto será dejar de pensar en productos aislados y construir ecosistemas de uso. La próxima batalla competitiva no estará únicamente en quién moldea más o quién diseña mejor, sino en quién logra acompañar al consumidor durante más momentos del día con comodidad, estética y funcionalidad.

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