A los movimientos en la economía colombiana se le sumó la modificación en una compañía que tiene una huella importante en las empresas de Colombia gracias a su labor con el talento humano.

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La firma Marsh, experta en servicios profesionales, confirmó que su negocio especializado en personas e inversiones, Mercer, adoptará la marca Marsh a partir del primero de septiembre de 2026.

La empresa indicó que esta evolución estratégica representa un avance significativo en la unificación de las capacidades globales de la compañía. Además, de que la decisión fortalece la propuesta de valor y mejora el acompañamiento integral a las organizaciones frente a los desafíos laborales, financieros y corporativos actuales.

Mercer ha sido un negocio clave de Marsh desde 1959, apoyando a sus clientes en el cumplimiento de metas de inversión, la transformación del trabajo y la optimización de los esquemas de salud y jubilación.

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A lo largo de más de nueve décadas, la empresa ha desarrollado un conocimiento profundo en áreas clave como salud y beneficios, inversiones y jubilación, fuerza laboral y compensación, posicionándose como un aliado estratégico.

En octubre de 2025, Marsh anunció la integración progresiva de sus distintas líneas comerciales bajo una sola marca para reflejar de forma óptima su escala, alcance de mercado e impacto colectivo con los clientes.

La consolidación facilita un acceso directo a un portafolio más amplio de soluciones, permitiendo aprovechar la experiencia de la organización en un entorno global cambiante.

Debido a esta transición, desde el primero de septiembre de 2026, la unidad operará formalmente como Marsh People and Investments. La nueva identidad combinará la trayectoria especializada de Mercer con la escala internacional de la marca Marsh.

“En un mundo que cambia más rápido que nunca, nuestros clientes necesitan la amplitud de capacidades, conocimiento y escala a las que pueden acceder a través de Marsh”, afirmó Pat Tomlinson, CEO de Marsh People and Investments (anteriormente Mercer), sobre esta evolución.

El directivo enfatizó el valor histórico de este proceso corporativo. Tomlinson continuó: “La marca Marsh ampliada se basa en todo lo que ha hecho grande a Mercer: nuestra profunda experiencia, especialización y datos inigualables en salud y beneficios, inversiones y jubilación, y fuerza laboral y compensación”.

Asimismo, la alta dirección resaltó los beneficios que traerá esta consolidación para todos los sectores atendidos. Tomlinson concluyó: “Bajo una marca unificada, podremos tener un impacto más visible en nuestros colegas, clientes y comunidades de todo el mundo”.

La unificación optimiza la toma de decisiones estratégicas conectando la gestión del capital humano con las inversiones empresariales. Esta plataforma integral refuerza la capacidad operativa de la firma para abordar retos globales de manera coordinada en múltiples mercados continentales.

¿Por qué es conocida Mercer en Colombia?

Mercer goza de un sólido reconocimiento en el sector empresarial de Colombia por sus aportes técnicos en consultoría estratégica sobre talento humano. Las organizaciones locales recurren a sus análisis para estructurar sus esquemas salariales.

La compañía, ahora llamada Marsh People and Investments, destaca ampliamente por elaborar estudios periódicos de compensación y beneficios para corporaciones nacionales. Esas mediciones especializadas sirven como punto de referencia para los departamentos de recursos humanos en la fijación de sueldos competitivos.

Asimismo, la firma brinda asesoramiento continuo en el diseño de planes de salud y protección para los trabajadores. Sus consultores ayudan a las compañías a optimizar presupuestos mientras mejoran el bienestar laboral de sus plantillas operativas.

En el área pensional y financiera, Mercer (ahora Marsh People and Investments) ofrece orientación estratégica a fondos de inversión y directivos. Sus profesionales analizan riesgos del mercado para garantizar un manejo adecuado de las contingencias financieras en el contexto macroeconómico colombiano.

Las directivas corporativas valoran su base de datos inigualable para la toma de decisiones informadas sobre contratación. La precisión de sus informes anuales posiciona a la entidad como un aliado esencial del empresariado privado en el país.

Su experiencia multisectorial facilita la transformación digital y la reestructuración del trabajo en organizaciones medianas y grandes. La firma acompaña procesos complejos de adaptación ante los cambios regulatorios y las exigencias del entorno laboral vigente.

De igual forma, la corporación desarrolla estrategias integrales para medir el clima organizacional y retener personal cualificado. Estas metodologías especializadas incrementan la productividad y reducen los niveles de rotación en puestos directivos y operativos claves.

Con el anuncio de integración global, todas sus líneas operativas locales adoptan formalmente la marca Marsh People and Investments desde el primero de septiembre de 2026. Esta evolución consolida su trayectoria histórica bajo un portafolio unificado internacionalmente.

El legado de liderazgo y la especialización analítica acumulada durante décadas permanecen vigentes en el mercado nacional. La estructura operativa sigue impulsando soluciones efectivas para los retos laborales y financieros de las entidades del país.

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