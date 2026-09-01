Quienes están buscando una vivienda, un local comercial o un inmueble para inversión tienen una alternativa para revisar: el catálogo de propiedades que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) comercializa mediante sus procesos de venta y subasta.

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La oferta reúne inmuebles ubicados en diferentes regiones de Colombia y hay propiedades con precios base que parten desde poco más de 20 millones de pesos.

Además, Noticias Caracol señala que algunas de las personas interesadas en adquirir estos bienes pueden buscar financiación a través del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), entidad que podría financiar hasta el 80 % del valor de determinados inmuebles, siempre que el comprador cumpla con los requisitos establecidos para el crédito.

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El catálogo incluye desde pequeños locales y casas hasta apartamentos, oficinas, lotes y grandes inmuebles destinados a actividades comerciales o industriales.

¿Cómo funciona la venta de inmuebles de la SAE con el FNA?

La SAE administra bienes que han pasado a manos del Estado a través de diferentes procesos establecidos por la ley, entre ellos extinción de dominio, procesos judiciales, embargos y liquidaciones.

Posteriormente, estos activos pueden ser comercializados mediante diferentes mecanismos, incluida la venta y la subasta pública.

Para quienes buscan comprar uno de estos inmuebles, el primer paso consiste en revisar las propiedades disponibles y las condiciones particulares establecidas para cada proceso.

El Fondo Nacional del Ahorro, por su parte, cuenta con alternativas de financiación para determinados inmuebles. Según la información suministrada por la entidad, el crédito puede cubrir hasta el 80 % del valor de la propiedad, siempre que el solicitante cumpla con las condiciones exigidas.

Esto significa que el comprador debe contar con recursos propios para cubrir la parte del precio que no sea financiada y asumir los demás gastos asociados a la adquisición.

Las condiciones de financiación pueden variar de acuerdo con el inmueble y el perfil del solicitante, por lo que es necesario revisar cada caso antes de participar.

¿Qué casas y locales de la SAE se pueden conseguir desde $ 20 millones?

Dentro del catálogo aparecen propiedades con precios muy diferentes, desde pequeños inmuebles comerciales hasta viviendas y activos de varios cientos de millones de pesos.

Entre las opciones de menor valor aparece un local en Samaná, Caldas, identificado con el código 114-16637. El inmueble tiene un área construida de 20,5 metros cuadrados y un precio base de $ 20.564.741.

También aparece un local ubicado en Bogotá, identificado con el código 50N-20208167, cuyo valor es de $ 43.071.526.

Otra de las propiedades es una casa lote ubicada en Espinal, Tolima. Cuenta con un lote de 90 metros cuadrados y una construcción de 85 metros cuadrados, con precio base de $ 62.710.482.

En Samaná también aparecen opciones residenciales. Una casa de habitación tiene un valor de $ 80.721.163, mientras que otra casa con garaje figura con un precio de $ 84.158.865.

Estos valores corresponden a los precios base indicados para los inmuebles mencionados y no necesariamente representan el valor final que tendría una eventual operación de compra.

Hay apartamentos y casas en Bogotá, Medellín y Cartagena

La oferta de la SAE no se concentra únicamente en propiedades de bajo valor. El catálogo también incluye inmuebles ubicados en algunas de las principales ciudades del país.

En Ibagué, por ejemplo, aparecen dos apartamentos de 56,62 metros cuadrados, cada uno con un precio de $ 187.194.452.

En Medellín hay varias alternativas. Una casa de 131,46 metros cuadrados tiene un precio base de $ 185.551.203, mientras que otra propiedad, con un lote de 88 metros cuadrados y una construcción de 135 metros cuadrados, figura por $ 336.959.000. También aparece un apartamento de 241 metros cuadrados con un precio de $ 434.933.000.

En Cartagena, una casa de 132 metros cuadrados tiene un valor de $ 203.661.000, mientras que un apartamento de 116 metros cuadrados aparece con un precio de $ 1.068 millones.

Bogotá también cuenta con diferentes opciones dentro del catálogo. Entre ellas hay una casa de 316 metros cuadrados por $ 962 millones, un apartamento de 114 metros cuadrados por $ 738 millones, una oficina de 27,86 metros cuadrados por $1 76 millones y un local comercial de 4,26 metros cuadrados por $ 98 millones.

La oferta también contempla propiedades destinadas a actividades empresariales. En Turbaco, Bolívar, aparece una bodega de más de 617 metros cuadrados construidos por $ 1.016 millones.

En Cali se encuentra una bodega de más de 4.000 metros cuadrados, con un valor superior a $ 11.248 millones, mientras que en Barranquilla figura un local comercial de más de 5.000 metros cuadrados cuyo precio supera los $ 13.527 millones.

También hay un lote con construcciones industriales en Buenaventura, cuyo valor es de $ 5.256 millones.

¿Dónde consultar las casas y apartamentos de la SAE?

Las personas interesadas pueden consultar directamente el catálogo de inmuebles disponible en el portal oficial de la Sociedad de Activos Especiales.

La plataforma permite revisar las propiedades disponibles y conocer información relacionada con su ubicación, características, precio y condiciones de comercialización.

También es importante revisar cuidadosamente las condiciones particulares de cada inmueble antes de iniciar cualquier proceso, pues los bienes disponibles y sus precios pueden cambiar.

La oferta puede variar a medida que nuevas propiedades ingresan a los procesos de comercialización o que otras dejan de estar disponibles.

Por eso, quienes estén interesados en comprar una casa, apartamento, local, lote u oficina mediante estos mecanismos deben consultar periódicamente los canales oficiales de la SAE y verificar la información vigente antes de tomar una decisión.

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