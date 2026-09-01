Bogotá ocupa el puesto 50 entre 69 ciudades en el ‘Cheap Date Index’ de Deutsche Bank, que compara cuánto cuesta una cita romántica en diferentes lugares del mundo.

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Con un valor de USD 223, la capital colombiana es la tercera ciudad más costosa de Latinoamérica, después de Buenos Aires, con USD 322, y Ciudad de México, con USD 224.

La canasta utilizada para el estudio incluye una botella de vino, un par de jeans, un vestido, dos cafés, una cena para dos, dos entradas de cine, dos pasajes de transporte público y un viaje en taxi de cinco kilómetros.

En Bogotá, la ropa representa 59% del costo total, con cerca de USD 131 entre los jeans y el vestido.

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El vino también tiene un precio elevado, de unos USD 15 por botella. En contraste, el cine, el café y los restaurantes se encuentran entre los rubros más económicos frente a otras ciudades.

A nivel mundial, Ginebra lidera como la ciudad más cara para una cita, con USD 475, seguida de Zúrich, Tel Aviv, Oslo y Copenhague. Nueva Delhi es la más económica, con USD 103.

El estudio advierte que, al estar expresado en dólares, el índice también refleja las variaciones de las monedas y no únicamente el costo real de vida.

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