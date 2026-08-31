Prosperidad Social anunció las fechas del cuarto ciclo de pagos de Renta Joven, programa dirigido a estudiantes y aprendices que cumplen con los requisitos establecidos para recibir transferencias económicas. En esta ocasión, 2.722 participantes serán beneficiados con una inversión de $1.091 millones.

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El pago comenzará el jueves 3 de septiembre para 1.557 jóvenes que tienen registrada una cuenta o producto financiero habilitado para recibir el abono directamente.

Por su parte, 1.171 estudiantes que reciben el beneficio mediante giro podrán reclamar el dinero entre el 4 y el 11 de septiembre en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros.

Este ciclo estaba inicialmente programado para finales de agosto, pero Prosperidad Social decidió reprogramarlo mientras se expedía la resolución de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI).

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La entidad explicó que el aplazamiento busca garantizar la continuidad de las transferencias y evitar que beneficiarios actuales queden por fuera debido a la implementación del nuevo mecanismo de focalización.

Los recursos de este ciclo tienen conceptos diferentes según el tipo de beneficiario. Los estudiantes de instituciones de educación superior recibirán pagos relacionados con la subsanación de matrícula correspondiente al primer semestre. En el caso de los aprendices del Sena, las transferencias corresponden a los meses de abril y mayo.

Además, Prosperidad Social habilitará entre el 3 y el 11 de septiembre el Portal del Joven para que los participantes puedan gestionar novedades que tendrán efecto a partir del quinto ciclo de pagos de 2026. Entre los trámites disponibles están la actualización de datos personales, la acreditación de graduación de bachiller para jóvenes suspendidos, la subsanación de suspensiones por condiciones socioeconómicas, el retiro del programa, el aplazamiento y el cambio de programa de formación.

Los jóvenes también pueden verificar si son beneficiarios de Renta Joven mediante la consulta con su número de cédula en el portal habilitado por Prosperidad Social. De esta manera, podrán conocer si tienen derecho al próximo pago y determinar si deben esperar un abono en cuenta o realizar el cobro mediante giro.

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