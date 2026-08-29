Por: VALORA ANALITIK

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El déficit fiscal de Colombia superó los $ 66,1 billones en el primer semestre de 2026, lo que significa que la diferencia entre ingresos y gastos públicos equivale al 3,3 % del PIB.

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Aunque la cifra que es inferior a la reportada en el mismo periodo en 2025 (3,7 %), uno de los años más críticos en las finanzas públicas, superó la del periodo de pandemia (3,1 % en 2020) y está por encima del promedio de la última década (2 %).

Solo en junio, el desbalance fiscal fue de $17,7 billones (0,9 % del PIB) y se posicionó como el segundo más alto del año después del registrado en febrero, que fue de $27,9 billones (1,4 % del PIB).

El resultado del primer semestre es producto de ingresos superiores a $175 billones, un 10,2 % más que el año anterior ($ 158,8 billones), y por gastos de más de $ 241,3 billones, que crecieron en un 6,1 % frente al periodo previo ($227,3 billones).

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La brecha también se refleja en las cifras con relación al PIB, con un ingreso del 8,7 % (10 puntos básicos por encima de la de 2025) y un gasto del 12 % (inferior en 30 puntos básicos a las del año anterior).

Y es que el recaudo tributario del primer semestre llegó a $165,54 billones, de acuerdo con la DIAN, una cifra que es 11 % superior a la registrada un año atrás ($ 149,15 billones), según el más reciente informe mensual de la entidad.

Esta cifra excedió la proyección mensual que elabora la DIAN en base con el ciclo económico histórico en $2,94 billones. Incluso, superó por $5,5 billones la estimación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

Sin embargo, solo en junio, el ingreso correspondiente a impuestos fue menor al de 2025 por $ 79.000 millones, pues apenas superó los $21 billones.

Respecto al gasto del Gobierno, el Ministerio de Hacienda solo ha publicado datos con corte a mayo. El balance al quinto mes de año revelaba que el Gobierno había obligado (reservado recursos tras la obtención de bienes o servicios contratados) $ 187,2 billones, el 33,7 % de la apropiación vigente ($ 555,7 billones).

Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) señaló que los datos preliminares a junio de este año muestran que el gasto fiscal total acumulado había subido al 12,2 % del PIB y el primario al 10,1 %. Además, la ejecución de las obligaciones del Presupuesto General de la Nación alcanzó el 41,3 % de las apropiaciones, nivel que es 3,6 puntos porcentuales (pp) superior al observado el año anterior.

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