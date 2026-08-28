Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El acceso a la información sobre la clasificación socioeconómica registral de los hogares colombianos está disponible en línea mediante el Registro Universal de Ingresos (RUI). Esta plataforma ha sido implementada para que los ciudadanos puedan verificar directamente qué información sobre sus ingresos y condiciones socioeconómicas tiene el Estado registrada a su nombre. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la consulta se puede hacer de manera gratuita a través de la Ventanilla Social, donde solo se requiere el documento de identidad y el tipo de documento para acceder al sistema. El objetivo es ofrecer una visión clara sobre el lugar que ocupa un hogar dentro de la segmentación social oficial, lo que facilita adelantar gestiones relacionadas con subsidios o ayudas estatales.

Sigue a PULZO en Discover

No obstante, es importante aclarar que el resultado de la consulta al RUI no se traduce en un “puntaje”, como algunas personas aún lo consideran. El sistema muestra, en su lugar, una clasificación socioeconómica que se determina con base en múltiples registros oficiales, lo que significa que el análisis utilizado es más amplio que una medición única. La información recopilada permite organizar a los ciudadanos en diferentes grupos y categorías, las cuales pueden ser usadas por las distintas entidades gubernamentales para determinar quién puede o no postularse o recibir beneficios específicos de programas sociales.

Una inquietud frecuente surge sobre si el RUI reemplazó al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). El DNP explica que el Sisbén no ha sido desplazado, sino que sigue siendo una de las fuentes principales de información dentro del Registro Social de Hogares. El RUI, en cambio, se encarga de reunir y articular los distintos registros para ofrecer una visión más integral, aunque estar en determinada categoría no garantiza de manera automática el acceso a subsidios, pues cada programa tiene sus propios requisitos.

Durante los momentos de alta demanda, la plataforma del RUI puede presentar demoras. En ese caso, la recomendación es intentar la consulta más tarde y asegurarse de usar únicamente los canales oficiales. El DNP también advierte que es fundamental evitar entregar información personal en páginas no verificadas, ya que la consulta legítima siempre será gratuita y no requiere intermediarios.

Revisar cómo aparece registrado el hogar aporta claridad y facilita el camino a quienes deseen postularse a apoyos estatales, confirmando así la importancia de mantener actualizadas y protegidas sus referencias personales en las bases de datos oficiales.

¿Cómo puede consultar el Registro Universal de Ingresos (RUI) de su hogar con la cédula?

Para consultar el Registro Universal de Ingresos (RUI), el usuario debe ingresar en la Ventanilla Social del DNP, seleccionar el tipo de documento, ingresar su número de cédula y validar los datos que solicita la plataforma. De este modo podrá conocer gratuitamente la clasificación socioeconómica asignada a su hogar.

¿Qué diferencia existe entre el RUI y el Sisbén en la clasificación socioeconómica?

El Sisbén continúa funcionando como fuente de información para el Registro Social de Hogares. Sin embargo, el RUI recopila y organiza información proveniente de diversas bases para construir una clasificación más amplia, aunque ninguna garantiza automáticamente la entrega de subsidios, pues dependen de los criterios de cada programa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.