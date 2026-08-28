Por: Noticiero 90 minutos

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El Departamento de Prosperidad Social informó cambios significativos sobre el futuro de quienes reciben Renta Ciudadana, como se lee en el comunicado oficial emitido tras la llegada del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con Prosperidad Social, el 10 de agosto fue el primer día hábil de la nueva administración, por lo tanto, las gestiones para el ciclo de pagos de ese mes recaían en el gobierno anterior. La programación para la entrega de los apoyos económicos correspondientes a agosto estaba prevista para el 21 del mes, pero la emergencia causada por el sismo llevó a priorizar otras acciones esenciales para la atención de la población, según explicaciones del Gobierno actual.

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Uno de los puntos que más inquietud ha causado corresponde al Registro Universal de Ingresos (RUI), pues esta nueva herramienta redefine cómo se determina la situación económica de los ciudadanos y establece los criterios para acceder o permanecer en programas de transferencias monetarias, en específico en el marco de Prosperidad Social. Según datos de la propia entidad, se estima que la mitad de los hogares actualmente beneficiarios podrían perder el subsidio si no se ajustan al nuevo sistema de focalización y permanencia.

Actualmente, Renta Ciudadana beneficia a cerca de 700.000 hogares, con pagos bimensuales de 500.000 pesos, ayuda que resulta clave para la alimentación y otras necesidades esenciales de las familias. Prosperidad Social subrayó en su comunicado que cualquier alteración en el acceso o continuidad de este apoyo debe ser revisada con criterios técnicos y absoluta transparencia, dada la trascendencia social y económica de estas transferencias.

Respecto al cuarto ciclo de pagos, Prosperidad Social trabaja con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para validar los aspectos técnicos del RUI y su impacto sobre los beneficiarios. Por ello, el pago de este ciclo se reprogramó para septiembre, aunque la entidad aclaró que solo se comunicará una fecha exacta una vez estén resueltos todos los requisitos legales, técnicos y operativos. Además, la reprogramación no garantiza que todos los hogares serán incluidos automáticamente en el ciclo de septiembre, pues se deberá cumplir con las nuevas reglas establecidas.

Es fundamental destacar que, según Prosperidad Social, las familias no deben ejecutar trámites adicionales, inscripciones, ni acudir a intermediarios. Toda información oficial sobre los próximos pagos será transmitida oportunamente por los canales oficiales de la entidad, con el fin de evitar confusiones y expectativas infundadas, y para actuar con responsabilidad ante la afectación directa en los ingresos de miles de familias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el Registro Universal de Ingresos (RUI) a la Renta Ciudadana?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) modifica los criterios para evaluar la situación económica de las familias y definir quiénes pueden acceder o seguir recibiendo transferencias monetarias en programas como Renta Ciudadana. Según Prosperidad Social, hasta la mitad de los hogares beneficiarios actuales podrían quedarse por fuera si no cumplen con los nuevos requisitos que impone este sistema.

¿Cuándo se pagará el cuarto ciclo de Renta Ciudadana en septiembre?

Prosperidad Social ha informado que el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana se programará para septiembre, pero la fecha exacta se comunicará oficialmente una vez estén listas todas las condiciones técnicas, jurídicas y operativas. La entidad recalca que las familias no deben hacer trámites extra y que los pagos serán anunciados por los canales oficiales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.