Por: VALORA ANALITIK

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Luego del sismo registrado en Colombia, que ocasionó afectaciones en diferentes edificaciones y establecimientos comerciales, Cine Colombia anunció la reapertura de uno de los nueve Multiplex que permanecían cerrados como medida preventiva mientras se adelantaban las respectivas evaluaciones.

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Munir Falah, CEO de Cine Colombia, confirmó a través de su cuenta en X que el Multiplex La Estación, ubicado en la ciudad de Ibagué, volverá a operar este viernes 28 de agosto. La reapertura se produce después de las revisiones realizadas al establecimiento para determinar las condiciones de sus instalaciones tras el movimiento telúrico.

De acuerdo con el empresario, la primera función se llevará a cabo a las 3:00 p. m. y tendrá como público exclusivo a familias con niños. Como parte de esta jornada de reapertura, las entradas, las crispetas y la gaseosa serán gratuitas durante este horario.

La medida busca acompañar el regreso de las actividades del Multiplex después del cierre temporal generado por el sismo. Los asistentes podrán acceder a las diferentes salas habilitadas para esta función especial, de acuerdo con las condiciones establecidas por la compañía.

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Falah explicó que La Estación fue uno de los establecimientos que presentó menores afectaciones entre los nueve Multiplex que habían sido cerrados. Esta situación permitió avanzar con mayor rapidez en las labores de revisión y recuperación necesarias para retomar la atención al público.

“La Estación es el segundo de los nueve Multiplex que permanecían cerrados que presentó menores afectaciones, lo que nos ha permitido reabrirlo rápidamente”, señaló el CEO de Cine Colombia.

Sin embargo, el empresario indicó que la situación es diferente en otros establecimientos de la cadena. Los siete Multiplex restantes que continúan cerrados están ubicados en Cali, Pereira, Manizales y Armenia, ciudades que también registraron impactos derivados del sismo.

“Los otros siete Multiplex, ubicados en Cali, Pereira, Manizales y Armenia, sufrieron afectaciones considerables y, por el momento, continuarán cerrados mientras avanzamos en su evaluación y recuperación”, manifestó Falah.

La compañía mantiene el proceso de evaluación de estos establecimientos con el propósito de determinar las condiciones de cada inmueble y establecer cuándo podrán volver a recibir espectadores. Por ahora, no se ha informado una fecha de reapertura para los siete Multiplex que permanecen fuera de operación.

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