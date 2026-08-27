Por: Noticiero 90 minutos

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La historia laboral es un documento clave para quienes piensan en su futuro pensional. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, esta herramienta permite conocer cómo aparecen registrados los aportes realizados al sistema pensional durante la vida laboral de una persona. Lejos de ser un simple listado, representa el registro que recopila los empleadores que reportaron los aportes, los periodos de tiempo trabajados, los salarios informados y las semanas que se han sumado a la cuenta individual. Por esa razón, revisarla con anticipación puede permitir detectar inconsistencias o imprecisiones que, de no ser corregidas a tiempo, pueden convertirse en un obstáculo al momento de acceder a una prestación o iniciar un trámite de pensión.

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Hablar de la historia laboral va mucho más allá de la edad de retiro. Según el mismo medio, en este registro oficial se detalla no solo cuántos periodos de cotización acumuló un trabajador, sino también quiénes fueron los empleadores responsables de reportar dichos pagos y cuáles fueron los ingresos reportados durante los distintos empleos. Todos estos datos son esenciales porque establecen el cumplimiento de los requisitos necesarios para solicitar pensiones por vejez, invalidez o sobrevivencia. Además, sirven como base para trámites como la indemnización sustitutiva o el auxilio funerario.

Uno de los aspectos que más atención merece al revisar la historia laboral son las semanas cotizadas. Verificar que cada empleo esté debidamente reportado, así como la coincidencia de los contratos y los periodos laborados, es fundamental. Un periodo no registrado o un dato equivocado puede complicar la posibilidad de obtener una pensión o de acceder a otros beneficios. Por ello, es recomendable no dejar la revisión para última hora, sino hacerlo periódicamente con el fin de identificar y corregir a tiempo cualquier error.

Si una persona detecta falta de información o inconsistencias en su historia laboral, debe solicitar la corrección ante Colpensiones, aportando los documentos que respalden la solicitud. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, esta solicitud se puede hacer tanto de manera digital a través de la Sede Electrónica de Colpensiones, como presencial en los Puntos de Atención de Colpensiones (PAC). Esta revisión periódica ofrece tranquilidad y control sobre los aportes hechos a lo largo de los años, permitiendo tomar decisiones informadas antes de iniciar trámites pensionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué datos se pueden consultar en la historia laboral pensional en Colombia?

En la historia laboral pensional en Colombia se pueden consultar los periodos en los que el trabajador cotizó, los empleadores responsables de los aportes, los salarios reportados en cada empleo y el total de semanas acumuladas. Estos datos proporcionan la base para determinar el acceso a prestaciones de pensión de vejez, invalidez, sobrevivencia y otros beneficios como la indemnización sustitutiva y el auxilio funerario.

¿Cómo corregir un error detectado en la historia laboral ante Colpensiones?

Si al revisar la historia laboral se encuentra que falta un periodo, empleador o aporte, el afiliado debe solicitar la corrección ante Colpensiones. Para esto es fundamental presentar documentos que sustenten la solicitud, como certificados laborales o comprobantes de pago. La gestión puede hacerse en la Sede Electrónica de Colpensiones o en los Puntos de Atención de Colpensiones (PAC), permitiendo actualizar la información antes de cualquier trámite pensional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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