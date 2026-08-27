Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Tolima está cerca de recibir un impulso clave en medio de una situación crítica. El presidente Abelardo de la Espriella anunció este jueves 27 de agosto de 2026 la creación de una Zona Económica y Social Especial (ZESE) para el departamento, en el marco del Puesto Unificado de Mando celebrado en el Centro Nacional de Operaciones (CENOP) de San Luis. Esta medida responde al contexto de emergencia que vive la región tras los devastadores incendios forestales que han provocado graves pérdidas económicas y han puesto en jaque el bienestar local. La gobernadora Adriana Matiz expresó su satisfacción con el anuncio, enfatizando la urgencia del alivio económico que representa esta decisión.

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De acuerdo con la información presentada en el CENOP, el mandatario tomó la decisión después de escuchar a la gobernadora, alcaldes y dirigentes locales, quienes señalaron la magnitud de la emergencia y la necesidad de herramientas efectivas para responder a la crisis. El establecimiento de una ZESE no es un hecho menor para el Tolima. Durante décadas, líderes regionales han intentado —sin éxito— conseguir esta figura, a pesar de reiterados esfuerzos en el Congreso colombiano. Por esto, más allá de su formulación reciente, la ZESE responde a una demanda histórica del departamento, hoy reactivada por la emergencia.

Según las declaraciones recogidas, una Zona Económica y Social Especial es un mecanismo del Estado colombiano que concede incentivos tributarios, especialmente en el impuesto de renta, a todas las empresas que inicien, trasladen o amplíen operaciones en un área específica. La condición es que estas compañías aumenten el número de empleos formales. Así, el planteamiento básico es reducir la carga impositiva para estimular la generación de puestos de trabajo.

La implementación de la ZESE convertiría al Tolima en un destino atractivo para la inversión y la expansión empresarial. En una región con fuertes sectores agrícola, comercial y turístico, el efecto esperado es la llegada de nuevas inversiones y más oportunidades laborales, tanto en Ibagué como en otros municipios. La gobernadora Matiz fue enfática al describir el alcance de la iniciativa: la nueva ZESE es un instrumento para “apagar el incendio económico” causado por los recientes desastres ambientales.

Finalmente, la mandataria también resaltó otros compromisos concretos asumidos por el Gobierno Nacional durante el encuentro, aunque advirtió que la efectividad de todos estos anuncios, incluida la ZESE, depende de su pronta reglamentación. Sin el acto administrativo correspondiente, la iniciativa seguirá siendo solo una promesa y no un beneficio tangible para los empresarios y trabajadores del Tolima.

¿Qué beneficios ofrece una ZESE para el Tolima tras los incendios forestales?

Una Zona Económica y Social Especial (ZESE) concede beneficios tributarios, principalmente en el impuesto de renta, a empresas que decidan operar y generar empleo formal en la región. En el contexto del Tolima, estos incentivos buscan atraer nuevas inversiones y facilitar la recuperación económica tras las pérdidas ocasionadas por los incendios forestales.

¿Por qué la creación de una ZESE era una demanda histórica del Tolima?

El Tolima lleva décadas solicitando la creación de una ZESE como estrategia para fortalecer su economía local. A pesar de los intentos previos de congresistas y dirigentes regionales, la medida solo ha sido posible ahora, debido a la gravedad de la emergencia actual. La ZESE es vista como una oportunidad largamente esperada para hacer más competitivo el territorio y dinamizar el empleo formal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.